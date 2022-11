Podívejte se, jak bude vypadat vylepšený Zaklínač 3. Upgrade bude zdarma

Na rovinu řečeno, on i původní Zaklínač 3 vypadá dodnes skvěle, pokud na to máte hardware (viz náš článek o testování hry na počítači za půl milionu korun). Za těch sedm let od jeho vydání ovšem technologie zase o nějaký ten kus pokročily, a jelikož i díky seriálovému zpracování od Netflixu má tato značka stále ohlas, rozhodli se vývojáři hru ještě o fous vylepšit.

Jednou z nových funkcí bude i možnost snadného vypínání uživatelského rozhraní.

Po sérii odkladů, způsobených převážně mizerným technickým stavem Cyberpunku 2077, vyjde už 14. prosince „next-gen“ patch určený pro silná PC a poslední řadu herních konzolí. Mimochodem aktuálně je hra v rámci podzimního výprodeje na Steamu k dipozici s 80% slevou, takže pokud náhodou patříte mez tu hrstku, která ji ještě nehrála, máte ideální příležitost to napravit.

A na co se tedy ještě můžeme těšit? Především na 60 snímku za sekundu ve 4K rozlišení, bohatší vegetaci, automaticky se přibližující kameru, sdílení postupu napříč platformami nebo kosmetické doplňky inspirované seriálem od Netflixu, a to včetně slavného „šourkového“ brnění Nilfgaardu. A abyste se celou tou nádherou mohli lépe pokochat, bude do hry konečně implementován i fotomód.