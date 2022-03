Místo párty smrt. The Quarry bude poctou klasickým vyvražďovacím hororům

Studio Supermassive Games už roky vydává stále stejné hry dokola, najde se ovšem jen málokdo, kdo by si stěžoval. Nikdo jiný totiž nedokáže tak skvěle zkombinovat obrovské produkční hodnoty a přiznaně béčkovou náplň, inspirující se v klasických hororech z osmdesátých let. Po skvělém debutu Until Dawn (naše recenze) spustili sérii The Dark Pictures, v níž dokážou chrlit nové díly každý rok, aniž by se to nějak negativně podepsalo na jejich kvalitě (viz naše recenze zatím posledního dílu).

Jak už je od her od Supemassive Games zvykem, i The Quarry bude tmavá hra, za které se špatně dělají screenshoty.

Čerstvě oznámená novinka The Quarry bude ovšem samostatným titulem, který nebude s ostatními díly spojovat dokonce ani ikonická postava Vypravěče. Jinak ovšem zůstává rukopis studia stejný, víc než o hru půjde o interaktivní film, kdy si jen vybíráte z několika předpřipravených možností.

Hlavními hrdiny bude tentokrát parta táborových vychovatelů, kteří si v rámci posledního společného večera uspořádají rozlučkovou párty. „Žádné děti. Žádní dospělí. Žádná pravidla,“ píše se v tiskové zprávě. Zní to spíš jako zápletka k solidnímu pornofilmu, ovšem to by se na scéně nesměly brzy objevit krvelačné stvůry. A dál už to znáte…

Přestože je hlavních hrdinů rovnou devět, neznamená to, že byste ani tentokrát nedostali šanci si vybrat, za koho z nich budete hrát. Pokud máte po ruce osm stejně naladěných kamarádů, kteří neváhají utratit třináct stovek za hru na pár hodin, můžete dokonce hrát všichni najednou, pravděpodobnější ovšem je, že je prostě budete střídat.

Těšit se již tradičně můžeme na skvělou grafiku a perfektní herecké výkony, o které se postarají mimo jiné i hollywoodské hvězdy jako David Arquette nebo Lance Henriksen. To vše navíc již brzy, konkrétně 22. června, a to na všechny „veliké“ platformy dneška.