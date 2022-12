Rusové se chlubí zabitím teroristů, ale nejspíš šlo jen o fanoušky Stalkera

Ruské armádě se v bojích na Ukrajině poslední dobou moc nedaří, a tak je její vedení vděčné za každou zprávu, se kterou se může pochlubit před domácím publikem. Je proto pochopitelné, že když se ruské bezpečnostní službě FSB podařilo zlikvidovat podle jejího tvrzení teroristickou buňku hrozící útoky na vlastním území, s hrdostí o tom informovala na svých oficiálních stránkách. Jenže přiložené video vzbudilo spíše rozpaky, protože se zdá, že více než hrozbou pro národní bezpečnost byli zastřelení muži jen příliš náruživými fanoušky videoherní série S.T.A.L.K.E.R.

Tu má na svědomí ukrajinské studio GSC a její předlohou je postapokalyptický román Piknik u cesty (ruských) bratrů Strugackých, ve kterém se hlavní hrdinové vydávají pátrat po mimozemských artefaktech do radioaktivitou zamořené černobylské zóny. První díl hry vznikl již v roce 2007, další by měl vyjít za pár měsíců a podle prvních záběrů vypadá na horkého adepta na neprestižní ocenění.

Výše zmíněná trojice mužů z voroněžské oblasti si ho ovšem už určitě nezahraje, při policejním zásahu totiž byli všichni usmrceni. A vypadá to, že nejspíše úplně zbytečně.

Ruské noviny Moscow Times totiž jednoho ze zabitých našli na sociálních sítích pod přezdívkou Stalker Fosgen. Podle jeho profilu šlo ovšem cosplayera a nadšence do airsoftových zbraní, který má na svědomí například následující video:

Na videu FSB z prohlídky prostor údajných diverzantů je vidět zápisník s nápisem „účetnictví personálu skupiny Svoboda“ a také transparent s emblémem v podobě zelené vlčí hlavy, oboje přímo odkazuje na herní sérii. Nebylo by to přitom poprvé, co by ruské zpravodajské služby projevily totální ignoraci herní subkultury, v dubnu třeba údajným atentátníkům na moderátora ruské televize Vladimira Solovjova dali vedle triček s hákovými kříži do výbavy i datadisky k počítačové hře Sims (viz náš článek).

Samozřejmě však nelze vyloučit, že tito cosplayeři nějakou opravdovou diverzní akci skutečně plánovali, podle vyzpovídaných přátel prý oba vystupovali proti válce a dávali najevo svoje sympatie k opozičnímu aktivistovi Alexeji Navalnému.