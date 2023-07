Internetový přízrak Slender Man bude děsit další generaci dětí

Slender Man vznikl v roce 2009 jakožto jeden z mnoha příspěvků do photoshopové soutěže o vytvoření nejlepšího hororového monstra, rychle však zaplavil celý internet. Postava muže v obleku s nepřirozeně dlouhými pažemi se pak stala hlavním antagonistou stejnojmenné hry, která se navzdory své primitivní hratelnosti dočkala extrémní popularity a mnoha napodobitelů.

Grafický rozdíl mezi novou a starou verzí je evidentní.

Nejslavnější z nich se jmenuje Slender: The Arrival a na jeho výrobě se podílel i autor původního konceptu Eric Knudsen. Popularita tohoto fenoménu bohužel došla až tak daleko, že se v roce 2014 stal hlavním motivem hrůzného činu, kdy se dvě teprve dvanáctileté dívky z USA pokusily ubodat svoji stejně starou kamarádku, aby Slender Manovi přinesly lidskou oběť (více o této nešťastné kauze viz článek našich kolegů z Xmana).

Po této události zájem o postavu z pochopitelných důvodů trochu opadl, to by se ale mohlo již brzy změnit. Studio Blue Isle totiž plánuje k desátému výročí vydání vylepšit Slender: The Arrival o novou grafiku.

A ne ledajakou, vývojáři sáhli rovnou po nejmodernějším Unreal Enginu 5, který je i díky propracované technologii atmosférického nasvícení pro hororový žánr jako dělaný (viz naše recenze Layers of Fear). Součástí speciální edice bude i nový obsah, který by měl dovysvětlit Slender Manův původ.

Jestli bude vylepšení zdarma pro všechny současné majitele hry, nebo bude potřeba si jej zakoupit, ovšem není v tuto chvíli tak úplně jasné.