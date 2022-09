Nová modifikace dělá ze Skyrimu mimořádně brutální záležitost

Uživatelské modifikace jsou jednou z hlavních příčin famózního úspěchu hry The Elder Scrolls: Skyrim. Vývojáři z Bethesdy sice vytvořili fascinující virtuální svět, ovšem příliš už se nezaobírali detaily, takže v „syrovém“ stavu hra nedokáže pořádně prodat svůj potenciál.

Dopady násilí jsou ve hrách často bagatelizovány.

Především díky oddaným fanouškům lidé hrají Skyrim dodnes. Jejich zásluhou vypadá skvěle, obsahuje prakticky nevyčerpatelnou zásobou úkolů a můžete si díky němu splnit své nejbizarnější sexuální fantazie, jako třeba nechat se znásilnit vlkodlakem (viz náš článek).

Aby si zajistili co nejvyšší prodeje, cílili tehdy vývojáři na rating 15+, proto je hra co se týče potenciálně závadného obsahu poměrně krotká. Ano, můžete v ní zabít (nebo alespoň se o to pokusit) prakticky vše, co se hýbe, žádné explicitní scény ovšem očekávat nelze. I když mají hráč poměrně bohatý arzenál toho, jak se s nepřáteli vypořádat, ve skutečnosti se snaží jen dostat jejich zdraví (hitpointy) na nulu. Poté padnou mrtví k zemi, bez ohledu na to, jestli jste je právě bodli nožem nebo třeba zapálili pomocí kouzel.

To se nelíbilo šikovnému člověku známému na internetu pod přezdívkou D-wom, a tak vytvořil modifikaci, která lépe dokáže zprostředkovat dopady násilí na lidské tělo.

Nepřátelé zasažení elektřinou se tak třesou v šoku, zmražení se rozpadají na kusy ledu a z těch zapálených může zbýt hrouda popela. Při úderu palcátem do hlavy zasaženému nebožákovi může vypadnout i oko, seknutí do břicha zase způsobí vyhřeznutí vnitřností.

Modifikace jsou ke stažení zdarma na stránce Nexus Mods a lze je snadno zkombinovat i se všemi ostatními. Jen pozor, ať se k takto „vylepšené“ hře nedostanou žádné děti, mohly by z toho mít špatné spaní.