Muslimové protestují proti střílečce, jde prý o simulátor vraždění Arabů

Chystaná hra Six Days at Fallujah budí obrovskou odezvu veřejnosti už od svého oznámení v roce 2009. Autoři v ní chtěli zpracovat tzv. Druhou bitvu o Fallúdžu z roku 2004, což bylo nejkrvavější vojenské střetnutí zahrnující americké jednotky od války ve Vietnamu. Červený kříž uvádí, že během bitvy zemřelo víc než 800 civilistů, nelibost veřejnosti vzbudilo i použití nekonvenčních zbraní s bílým fosforem. Jeho následkem se prý v oblasti prokazatelně zvýšil počet dětí narozených se zdravotními komplikacemi.



Vlna odporu proti hře byla tehdy tak silná, že vydavatelská společnost Konami dala od projektu ruce pryč a její autoři ze společnosti Atomic Games museli vyhlásit bankrot.

Deset let poté se celý projekt nečekaně vrací a měli bychom se jej dočkat ještě letos. Pokud byste ale čekali, že dlouhý časový odstup většinu kritiky umlčel, byli byste na omylu.

Autoři hry se sice ve svých prohlášeních zaklínají snahou o co největší realističnost hry i snahou o dokumentární přístup, vzhledem k dosud předvedenému materiálu jim to ale věří jen málokdo. Six Days at Fallujah zatím vypadá jen jako klasická kopie Call of Duty, ve které vám nepřátelé ochotně skáčou před mířidla (viz náš článek).

Dosud se proti hře vymezovala především herní média jako třeba IGN nebo Gamasutra, nově si jí ale povšimla i Rada pro americko-islámské vztahy (The Council on American–Islamic Relations, zkráceně CAIR). Nezisková organizace, která funguje už od roku 1994, se zabývá „sociálním, právním a politickým aktivismem na podporu amerických muslimů“ a pobočky má napříč celými Spojenými státy. V minulosti jí byly vytýkány údajné vazby na hnutí Hamás a Muslimské bratrstvo, CAIR se ale od nich oficiálně distancovala.

Organizace na svých oficiálních stránkách jménem zástupce Huzaifa Shabaze vyzvala společnosti Valve, Sony a Microsoft, aby hru neprodávaly ve svých digitálních obchodech, protože „oslavuje násilí na iráckých civilistech, ospravedlňuje nelegální invazi do suverénního státu a posiluje islamofobii.“ Six Days at Fallujah pak dokonce překřtili na „simulátor vraždění Arabů“. Ani jedna z oslovených společností se k prohlášení dosud nevyjádřila.

Dlužno říct, že muslimští „teroristé“ jsou vedle mimozemšťanů, Rusů a zombies těmi nejtradičnějšími videoherními nepřáteli. Six Days at Fallujah tak zřejmě upoutala pozornost především proto, že se vývojáři namísto fiktivních konfliktů snaží zpracovat skutečnou historickou událost, která sama o sobě vzbuzuje spoustu emocí.