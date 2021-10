Nemáte na nový počítač? Nevadí, postavte si zdarma aspoň virtuální

Aktuální situace na trhu s novými grafickými akcelerátory je tak špatná, že PC Building Simulator je zřejmě jedinou cestou, jak se k nim obyčejný smrtelník může dostat. Hra to není nijak extra sofistikovaná a popravdě ani vyloženě zábavná, laikům však pomůže srozumitelnou formou představit, z jakých součástí se vlastně každý počítač skládá.



Někteří lidé za to platí, pro jiné je sestavování počítačů koníčkem.

Jednoduše si z dostupných kusů hardwaru vyberete, které se vám líbí nejvíc a poté vše nastrkáte do připraveného case. Musíte přitom dbát na vzájemnou kompatibilitu všech prvků, aby vám výslednou mašinu utáhl zdroj, aby se všechny součástky skutečně vedle sebe vešly, aby jste správně natahali kabely a tak dále… Hra jde dokonce tak daleko, že před instalací paměťových modulů musíte nejprve jednotlivé sloty odemknout páčkou, přesně jako ve skutečnosti.

PC Building Simulator původně vznikal jako studentský projekt osmnáctiletého Rumuna Claudia Kisse, díky spolupráci s vydavatelstvím Irregular Company se z něj ovšem stala regulérní hra, která má i při ceně více než 500 Kč na Steamu aktuálně hodnocení od uživatelů 96 %.

Vy ji však nyní můžete mít zcela zdarma z konkurenčního obchodu Epic Store. Jediné, co proto musíte udělat, je přidat si ji do své knihovny na tomto odkazu. Máte na to ovšem čas jen do 14. 10. poté bude nahrazena zase nějakým jiným titulem.