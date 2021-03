Rádoby kontroverzní Six Days in Fallujah vypadá jen jako kopie Call of Duty

Chystaná střílečka Six Days in Fallujah se od svého oznámení snaží působit kontroverzně a její autoři slibovali, že chtějí známý konflikt zpracovat realsiticky. První zveřejněné ukázky však působí jen jako obyčejná kopie Call of Duty, ovšem s řádově nižším rozpočtem.