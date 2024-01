Pře o písmeno R. Studia Rockstar a Remedy mají prý příliš podobná loga

Právní oddělení mamutího vydavatelství Take-Two evidentně potřebuje vykazovat činnost a tak k soudu míří další žaloba na údajné porušení jejich licenčních práv. Aktuálně se rozhodli „bránit“ své elitní interní studio Rockstar, autory slavných sérii Grand Theft Auto a Red Dead Redemption.

Obě společnosti paradoxně spolupracují na oživení značky Max Payne.

V minulosti už se kvůli nim dostali do sporu třeba se službou „Think like a Rockstar“, která má na starost zařizování hudebních koncertů nebo „Rockstar Axe Throwing,“ firmou z americké Floridy vyučující házení sekerami. Naposledy na sebe upozornili snahou o stažení vynikající (v roce 2021 vyhrála hlavní cenu na předávání Game Awards) kooperativní hry It Takes Two (naše recenze). Aktuální spor s finským studiem Remedy je je však možná ještě zbytečnější.

Na autorech legendárních značek jako Alan Wake nebo Max Payne jim vadí podoba jejich nového loga. To je tvořeno stylizovaným písmenem R, čímž prý příliš připomíná logo Rockstaru . Že jde o první písmeno názvu společnosti a výsledná podoba využívá zcela jiný grafický motiv evidentně není zřejmě důležité, Take-Two si evidentně nárokují R jako takové.

Paradoxní na celé situaci je to, že obě společnosti spolupracují na znovuoživení značky Max Payne. V přípravě je totiž remake prvních dvou dílů, které na přelomu tisíciletí vyšly právě pod patronací Take-Two.