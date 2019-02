Bezpečnostní agentura se chce přiživit na úspěchu Red Dead Redemption 2

Loňský western Red Dead Redemption 2 (naše recenze) se stal obrovským hitem a jak už to tak bývá, okamžitě se našli lidé, kteří se chtějí na úspěchu hry přiživit.

Nejnověji je to bezpečností agentura Pinkerton Consulting & Investigations, Inc., které se nelíbí, že v příběhu hry zhusta vystupují slavní Pinkertonovi agenti. Prý to vzbuzuje dojem, že snad agentura na hře nějakým způsobem spolupracovala. Proto žádají právníci společnosti autory hry o vyplacení jisté nespecifikované částky, anebo alespoň nějaký podíl ze zisku.

Lindsay Lohanová se svojí žalobou na GTA V neuspěla.

Vydavatelství Take 2 se samozřejmě nařčení brání a odvolává se na svobodu slova i historickou přesnost. Pinkertoni totiž byli v době, ve které se hra odehrává, největší bezpečnostní službou a stejně jako ve hře měli za úkol dohnat zločince před spravedlnost. Vydavatelé hry proto okamžitě zareagovali protižalobou (k nahlednutí tady) a případného soudu se nebojí.

Ostatně právní oddělení Take 2 má s podobnými situacemi bohaté zkušenosti. Připomeňme například žalobu herečky Lindsay Lohanové za neautorizované využití jejího života a přílišnou podobu s dívkou v bikinách, která sloužila při propagaci Grand Theft Auta 5. Americký soud žalobu zamítl s odkazem na zákony spojené s uměním (psali jsme tady).