Policisté zabavili při razii pušky, munici, kokain a meč z Warcraftu

Šestadvacetiletý Larson Cromarty a jeho ještě nezletilý kumpán z kanadského Norway House byli obviněni z obchodování s drogami, držení majetku získaného trestným činem a neoprávněného ozbrojování, za což jim hrozí až deset let za mřížemi.

Nositelem Frostmournu byl Arthas Menethil, korunní princ Lordaeronu.

Důkazů má proti nim policie spoustu, během domovní prohlídky u nich totiž nalezla spoustu kontrabandu. Konkrétně devět střelných zbraní, víc než 130 gramů kokainu, mačety, střelivo, obranný sprej proti medvědům a runovou čepel Frostmourne krále lichů Ner’zhula.

To, co policisté ve svém oficiálním prohlášení suše označují jako meč, je jedna z nejslavnějších zbraní historie počítačových her, smrtící čepel korunního prince Arthase Menethila, jehož ostří sprovodilo ze světa například paladina Balladora, Uthera Světlonoše nebo temnou paní Sylvanas, jedny z nejmocnějších bytostí světa počítačové hry Warcraft. Na to, že vzácné ostří prý dokáže roztříštit lidskou duši, se oba zločinci vzdali poměrně snadno a zasahujícím policistům nekladli žádný odpor.

Replika Frostmournu je oblíbený sběratelský artefakt, který lze na internetových aukcích najít v mnoha provedeních. Cena takového meče se pak odvíjí od způsobu výroby a použitého materiálu, ty kvalitnější mají hodnotu několika desítek tisíc korun.

