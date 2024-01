Ne každá playstationová exkluzivita je hit. Vývojáři série Firewall končí

Exkluzivních her pro konzole Playstation 5 sice vychází daleko méně, než bychom si za ty tři roky od jeho uvedení na trh představovali, většina z nich je ovšem velikou událostí a okamžitým aspirantem na titul hry roku. Najdou se však i výjimky…

Což o to, brýle i ovladače jsou skvělé, ale co z toho, když není moc co hrát?

Jednu z nich mají ku své smůle na svědomí vývojáři z First Contact Entertainment, jejichž loňská střílečka Firewall Ultra měla být jedním z největších taháků nedávno vydaných brýlí pro virtuální realitu PS VR 2. Bohužel se tak nestalo a jelikož se finančně příliš nedařilo ani o 5 let staršímu předchůdci Firewall Zero Hour (naše recenze), musí studio po osmi letech na scéně skončit.

Z jejich rozloučení na oficiálním facebookovém profilu lze vyčíst jistou hořkost nad tím, že se dříve tolik hypované technologii nedostalo lepší propagace. „Nedostatečná podpora VR v rámci odvětví si nakonec vybrala svou daň. Jako vývojáři AAA her pro VR prostě nadále nejsme schopni ospravedlnit náklady potřebné na další rozvoj. Jsme tým nebojácných inovátorů, kteří chtějí posouvat nové technologie až na hranice jejich možností,“ vysvětlují ve svém posledním prohlášení důvody svého konce.

Ano, i to se v herním průmyslu stává, je to ovšem špatný signál pro všechny majitele PS VR2, na kterou se jim po dohrání solidního Horizon Call of the Mountain (naše recenze) a vynikajícího Residentu Evil 8 (náš článek) nejspíše už práší ve skříni.