Na co se těšit na playstationech? Netrpělivě očekávaná prezentace je tady

Prezentace State of Play se odehrává v pro Evropany nepříznivém čase, spousta majitelů playstationů ale těch pár hodin spánku oželí. Očekává se totiž, že tento díl by měl být na informace mimořádně bohatý. Zatím totiž ani nevíme, jaký titul by měl být letos tím největším tahákem, jako tomu bylo loni u Spider-Mana 2 či předloni s God of War: Ragnarok.

Potvrzeno zatím oficiálně je jen to, že se blíže dozvíme o samurajském Rise of Ronin, který vychází již 22: března a japonské akci Stellar Blade. Očekávat se dá i připomenutí Helldivers 2 a Final Fantasy VII Rebirth, jež už jsou vyloženě za dveřmi a také první představení Kojimova Death Stranding 2, pak už jsou to ale jen spekulace. Internetem létaly zmínky o návratu série Metro pro PS VR 2, Silent Hillu 2 nebo nové hře od autorů Bioshocku (zatím) nazývané Judas, tak uvidíme, jestli se nakonec potvrdí.

O všem důležitém vás samozřejmě budeme okamžitě informovat. Tak pojďme na to...

Vše podle očekávání začala ukázka z Helldivers 2. Na rozdíl od prvního dílu se tato střílečka tentokrát bude ovládat z jiné perspektivy, ovšem jinak to vypadá na klasickou řežbu u které můžeme nechat mozek odpočívat.

Článek průběžně aktualizujeme...