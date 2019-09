Progamer chtěl uspět ve dvou hrách najednou, teď je pro smích

Kdo chce víc, nemá nic. Tak praví známé pořekadlo a profesionální hráč vystupující pod přezdívkou Seiko toho může být příkladem. Během kvalifikačních zápasů na prestižní turnaj Grand Masters ve hře Hearthstone zároveň hrál na svém mobilní telefonu hru Autochess, ve které se také bojuje o významné ceny.

Výsledek multitaskingu neproběhl podle jeho představ. Nejen, že oba zápasy prohrál, navíc ho za jeho chování herní komunita vláčí bahnem. Během zápasu v Hearthstone byl viditelně roztěkaný a udělal hloupou chybu, která by se neměla stávat ani amatérům. A aby toho nebylo málo, živě streamoval svou snahu v Auto Chess na internet.



Kritiky se dočkal ihned už od komentátorů zápasu. Známý Simon „Sottle“ Welch označil jeho chování za neprofesionální a dehonestující vůči divákům, pořadatelům turnaje i tisícům obyčejných hráčů, kteří by zabíjeli, aby se dostali do jeho pozice.

Seiko se za své jednání omluvil a přislíbil, že se příště bude soustředit jen na jednu hru.

But I do strongly believe that Seiko's actions were very insulting to the GM program and to thousands of players who would kill to be in position.



I take my job very seriously, too seriously at times.