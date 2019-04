RECENZE: Hearthstone: Rise of Shadows provětral balíčky, ale stačí to?

Hned na začátku přiznám, že první dny po vydání nové expanze Rise of Shadows patřily k tomu nejlepšímu, co jsem za poslední měsíce v Hearthstone zažil. Z režimu Standard totiž neodrotovaly jen sady Journey to UnGoro, Knights of the Frozen Throne a Kobolds and Catacombs, které byly z hlediska power levelu karet hodně silné. Tvůrci moudře předčasně odstranili i karty Baku the Mooneater a Genn Greymane, na něž se vážou sudé a liché balíčky. A pokud nějaký archetyp zůstal hratelný, je přeci jen jiný.

Hearthstone: Rise of Shadows

Radost mám z toho, že se mi konečně podařilo postavit použitelného Bomb Huntera, o což se neúspěšně snažím od expanze The Boomsday Project. Jednoduše skládáte bomby, na něž přes klíčové slovo Magnetic navazujete miniony, které podle situace potřebujete. Dřív to bylo slabé, ale nyní se zdá, že to jde.

Postupně se formuje meta. Nové archetypy šlo snadno odvodit ještě před vydáním, nicméně teprve nyní vidíme jejich úspěšnost. Nejčastěji (respektive skoro pořád) jsem se během rankování setkával s novým Bomb Warriorem, který je založený na míchání explodujících bomb do balíčku protihráče. Pak nastoupil nový tokenovací Druid, Tempo Rogue a průběžně potkávám rychlé Murloc Shamany. Na síle nabírá Zoo Warlock. S kým jsem se setkával minimálně, byl Priest.

Hodnotit datadisk jako takový už je problematičtější. To, že mě hra na pár dnů opět celkem chytla, mám spíš spojené s tím, co už ve hře není, než s novinkami. Určitě je dobře, že mnoho nových silných karet má nějakou podmínku, aby se mohl projevit celý efekt. Během let vznikla i zajímavá, komplikovanější komba, nicméně pořád se pohybujeme v mantinelech spíše jednoduché skládačky s pohledným vizuálem.

Hearthstone: Rise of Shadows

V Hearthstone se zřejmě nikdy nedočkáme možnosti aktivně reagovat i v oponentově kole či regulérního discardu. Neříkám, že to je cesta ven, ale mnoho hráčů cítí, že Hearthstone už by potřeboval vlít trochu nové krve do žil. Ostatně v únoru hra zaznamenala svůj historicky největší meziroční propad, kdy zisky poklesly o 52 procent. Je to i tím, že se očekávala nová expanze a velká rotace, nicméně analytická společnost Superdata to spíše připisuje nové konkurenci a únavě značky.

Z pohledu novinek Rise of Shadows nijak nevybočuje z toho, na co jsme zvyklí. V tomto ohledu bych ji spíš označil za slabší. Twinspell přidá do ruky kopii zahraného kouzla, kvůli čemuž určitě nemuselo vznikat nové klíčové slovo. Schemes, tedy kouzla, jejichž síla postupně roste, pokud jsou na ruce, je principiálně dobrý nápad, ale rozhodně žádný tahák. Lackey, tedy zisk karty 1/1 s dodatečným efektem, je zábavný efekt, bohužel pro balíčky, které zatím hraji, neexistují.

Hearthstone: Rise of Shadows

Pro ty, kteří hrají průběžně a pouze v režimu Standard, je Rise fo Shadows po finanční stránce přívětivá expanze. Rozložil jsem téměř všechny karty z odrotovaných sad a dostal se na téměř třicet tisíc dustu pro craft, což znamená, že si mohu sestavit, co chci. Ale samozřejmě čekám, až se stabilizuje meta.

Pár zajímavých nových karet

Nine Lives – Skvělá karta do Bomb nebo Mech Huntera. Za tři many nejenže objeví zlikvidovaného miniona s Deathrattle, ale při výběru ho ještě aktivuje. Výborné zejména v kombinaci se Spider Bomb, která ničí náhodného oponentova miniona. Jen pozor, ve výběru se neobjeví, pokud se minion navázal pomocí Magnetic na jiného mecha, což je celkem fér.

Underbelly Angler – Šílená karta, které se jako protihráč musíte okamžitě zbavit. A protože stojí pouhé dvě many a má tři dozadu, nemusí to být lehké. Je to karta, kterou by hrál každý, i kdyby stála tři many nebo měla jen jeden život. Šaman přitom má k ruce ještě legendárního Scargila, který redukuje vyložení murloků na jednu manu.

Hearthstone: Rise of Shadows Hearthstone: Rise of Shadows

Blastmaster Doom – Kdo se chystá hrát Bomb Warriora, určitě ho láká Blastmaster. Nový Dr. Boom má podmínku, což je fajn, protože ji je možné eliminovat například s Archivist Elysiana. Teoreticky. V základu jsou to ovšem jiné karty (samozřejmě včetně míchání bomb i s boostem), díky nimž archetyp funguje, ať už je to Dr. Boom Mad Genius, Omega Devastator či Dyn-o-matic.

Mana Cyclone - Celkem zábavná karta, která dobře interaguje s levnými kouzly jako Ray of Frost či Magic Trick. Výsledek je trochu nepředvídatelný, tedy přesně takový, jak to mají designéři Hearthstone rádi, ale pořád věřím, že nějaká varianta Tempo mága se nakonec osvědčí.



Hearthstone: Rise of Shadows Hearthstone: Rise of Shadows

To je prozatím vše, s číselným hodnocením jsem se rozhodl ještě počkat, až se posune dál meta a vyzkouším další balíčky. Ale schválně, která povolání podle vás přeberou štafetu těch nejnenáviděnějších?