Vzácná pokémoní karta za šedesát tisíc dolarů se ztratila během přepravy

Předmětem zájmu je karta nazvaná Trainer No. 3. Její vzácnost pramení z toho, že ji nešlo získat otevíráním boosterů, tedy balíčků s náhodnými kartami. Je to odměna pro hráče, který na turnaji Super Secret Battle v Japonsku v roce 1999 skončil třetí.

Trainer No. 3

Karta byla prodána za 60 tisíc dolarů (zhruba 1 380 000 korun) prostřednictvím aukční síně eBay už v srpnu 2018. Jenže k novému majiteli nikdy nedorazila. O celém příběhu informoval youtuber smpratte (via Kotaku).

Ve videu níže se zamýšlí, kde se karta ztratila. Případný zloděj ji stejně jen tak neprodá. „Znám prodávajícího a kupujícího a vím, že oba udělali vše, co je v jejich silách, aby vše proběhlo legitimně,“ říká smpratte.

Zásilka byla poslána přes US Postal Service s pojištěním na padesát tisíc dolarů (možné maximum). A na tomto místě informace o kartě končí. Smpratte se domnívá, že balíček ukradl někdo z pošty, když uviděl, na kolik je zásilka pojištěna. Kupující nabízí odměnou tisíc dolarů tomu, kdo mu pomůže kartu najít. A co na to detektiv Pikachu?