Zájem o kartičky je rekordní, baseballová se prodala za 85 milionů korun

Lidé po celém světě tráví kvůli pandemii nemoci covid-19 daleko více času doma. Začali ve velkém procházet své půdy či sklepy, kde objevili i své původní sbírky sběratelských kartiček a ke svému dřívějšímu koníčku se vrátili. Nostalgie byla v letošním roce tak velká, že za sportovní kartičky utratili jejich příznivci nejvíce peněz v historii.

Sběratelské kartičky pro mnohé znamenají návrat do útlého dětství. Ve Spojených Státech byl tento koníček populární hlavně v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století, v České republice tomu bylo zejména na přelomu tisíciletí.

Zájem o sběratelské kartičky se pozvolna zvyšuje již od roku 2010, pandemie nemoci covid-19 však tento vzestup ještě umocnila. To, co letošní éru odlišuje třeba od té ze sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století, je důvod některých lidí ke sbírání těchto karet. Někteří v nich vidí vhodný investiční nástroj.

Zájem hraničí až s šílenstvím

Vysoké prodeje potvrzují i zástupci společností, které sportovní kartičky vyrábí. „Prodeje v posledních měsících jsou největší za několik desetiletí,“ uvedla pro web Sportingews.com Emily Kless ze společnosti Topps.

„Zájem o kartičky je naprosto šílený,“ potvrdil Jason Howarth ze společnosti Panini America.

Prudký nárůst prodejů zaznamenaly servery také po vydání dokumentárního cyklu o basketbalistovi Michaelu Jordanovi, který ve snímku „The Last Dance“ otevřeně vypráví o svém životě a sportovní kariéře.

„Dokument o Michaelu Jordanovi přinesl obrovskou vlnu nostalgie. Lidé díky tomu zavzpomínali, jak velkou legendou tento sportovec v basketbalovém světě je. Zájem o jeho sběratelské kartičky byl během vysílání tohoto dokumentu obrovský,“ uvedl pro CNBC Ken Goldin, zakladatel a generální ředitel společnosti Goldin Auctions, která se dražbami vzpomínkových předmětů zaobírá.