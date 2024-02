Playstationové předplatné rozšíří značky Need for Speed a Assassin’s Creed

I tento měsíc se nabídka her pro předplatitele vyšších pater předplatného PS Plus (Extra a Premium) rozroste, tentokrát nabídne i opravdové hity.

Need for Speed Unbound

Zatím poslední díl série Need for Speed sice nabídl rádoby cool zasazení do světa ilegálních pouličních závodů, samotná jízda je ale zpracována zábavně a jako ryzí arkáda funguje na výbornou (viz naše recenze). „Pokud vám už nějakou dobu chybí hra s pouličními závody, honičkami s policií a bohatými možnostmi tuningu aut, Unbound je dobrá volba,“ napsali jsme v naší recenzi.

Pokud máte hodně volného času, tak se můžete pustit do Assassin’s Creed Valhalla, který je – a to i díky robustnímu rozšiřujícímu obsahu po vydání – nejvýdělečnější díl série. Ubisoft vsadil na Vikingy a klasické ingredience, jako jsou obrovský otevřený svět a nádherná grafika. Recenzi základní hry čtěte na Bonuswebu zde.

Tales of Arise

Tales of Arise je ideálním vstupem do žánru JRPG pro nováčky. Nabízí skvělý příběh, spoustu sympatických postav, krásnou grafiku i vynikající soubojový systém. Samozřejmě dojde i na grind, ale ten je na rozdíl od většiny žánrových kolegů na snesitelné úrovni. „Tales of Arise se soustředí hlavně na vyprávění příběhu a v tom je excelentní. Pokud vás chytne, jen těžko se od ní dokážete odpoutat. Díky krásné grafice lze přivřít oči i nad zbytečně vysokým množstvím soubojů, z nichž jen hrstka stojí za zapamatování,“ napsali jsme v naší recenzi. Mimochodem do předplatného rovnou přibyl i starší díl série Tales of Zesteria.

The Outer Worlds

RPG The Outer Worlds od zkušeného studia Obsidian je daleko více rozporuplnou záležitostí. Někteří na něj nedají dopustit (viz naše recenze), podle jiných jde jen o rádobyvtipný derivát z daleko lepších her. Tak co kdybyste si udělali názor sami?

Potěšení pak navíc budou jistě i fanoušci Lego her (Lego Worlds, Lego Jurassic World) i roguelike žánru (Roguebook, Rogue Lords).