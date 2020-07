Investorům se nelíbí obří platy šéfů největších herních firem

Investiční skupina CtW (Change to Win) se podle svých oficiálních stránek zabývá problematikou „nezodpovědného a neetického korporátního chování a nepřiměřených odměn pro vysoko postavené exekutivní pracovníky.“

Dlužno podotknout, že Actvisionu se i díky úspěchu značky Call of Duty daří i navzdory propouštění.

Jde o respektovanou instituci, která funguje už od roku 2006, hráče počítačových her ale zaujala až v červnu letočního roku, když vyzvala akcionáře společnosti Activison-Blizzard, aby se postavili proti mimořádným odměnám, které měl obdržet CEO Robert Kotick.

Ten za poslední čtyři roky obdržel jen v akciích a firemních podílech částku přesahující 90 milionů dolarů (přes 2 miliardy Kč). Průměrný zaměstnanec společnosti přitom bere prý jen třetinu jednoho procenta z této částky, což Koticka zařadilo podle neziskové organizace As You Sow mezi vůbec nejpřeplacenější šéfy amerických firem. To vše navíc v době, kdy společnost propustila celosvětově více než 800 zaměstnanců.

Navzdory upozornění CtW ale akcionáři Kotickův bonus přesahující 20 milionů dolarů (cca 460 milionů Kč) opět schválili, úplný neúspěch to ale nebyl. Celkem se proti návrhu vyslovilo 43 % akcionářů, což je prý největší opozice za dobu, co se v historii firmy o této problematice hlasuje.

I sportovní série od Electronic Arts jsou strojem na peníze.

Pod hledáčkem neziskovky se pak rychle objevila i další veliká herní společnost. CtW otevřeným dopisem vyzvalo akcionáře Electronic Arts, aby hlasovali proti mnohamilionové odměně pro dva vysoko postavené manažery společnosti. I Electronic Arts se totiž chystají propouštět stovky zaměstnanců, hlasovat se bude již v srpnu.

Ironické je, že právě tyto dvě společnosti vyhráli v naší nedávné anketě o nejméně oblíbené vydavatelství dneška.