Stahujte skvělou akci A Plague Tale. Ale pospěšte si, akce trvá jen krátce

A Plague Tale: Innocence je přesně tím druhem hry, který si čas od času zahraje rád každý, ovšem málokomu se za něj chce utrácet velké peníze. Jde totiž o přísně nalajnovanou „zážitkovku“, co hráče ani na sekundu nepustí z pečlivě připraveného koridoru. Jde o silný zážitek, který však funguje jen na poprvé a neexistuje příliš důvodů se k němu vracet.

„Přísně naskriptovaný průchod hrou umožňuje, aby mezi sebou hrdinové neustále hovořili a komentovali okolní svět. Díky tomu nebudete mít čas ani chuť příliš narážet na všudypřítomné bariéry. Celý zhruba dvanáctihodinový příběh je prošpikovaný spoustou nehratelných příběhových animací až do té míry, že spíš než o akční adventuře můžeme mluvit o interaktivním filmu,“ napsali jsme v naší recenzi a platí to dodnes.

A Plague Tale: Innocence si můžete přidat do své „epické“ knihovny na tomto odkaze, poté už vám zůstane v knihovně napořád (a možná ho tam někteří z vás už mají, není to poprvé, co ho Eic rozdává). Jen pozor, musíte to stihnout do zítřka, tedy čtvrtka 4. 1. do 17 hodin, poté totiž bude v nabídce nahrazena jinou hrou zdarma.