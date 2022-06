Vydělávat na pandemii bylo divné, přiznávají autoři Plague Inc.

Strategie Plague Inc. vyšla už před deseti lety a dočkala se celosvětové popularity, poslední dva roky však byly pro jej autory rekordní. Je to trochu zvláštní, ale v době, kdy se na nás ze všech stran valily děsivé informace o nezastavitelném šíření viru a přísná opatření prakticky paralyzovala celou společnost, nacházeli mnozí úlevu v hraní hry, jejímž cílem je vyhladit lidstvo pomocí smrtícího viru.

Plague Inc: Evolved

Zakladatele studia Ndemic Jamese Vaughana to ovšem až tak nepřekvapilo. „Plague Inc. byl populárnější vždy, když lidé ve velkém onemocněli. Například v Japonsku jsme viděli veliké nárůsty hráčů pokaždé, když nastala chřipková sezona. Když se v roce 2015 šířila ebola, rostly počty hráčů celosvětově,“ odpověděl před pár dny na dotaz fanouška během svého vystoupení na Redditu. Přesto jej skutečnost, že osm let stará hra krátce po vypuknutí covidové pandemie zbořila všechny dosavadní rekordy v počtu hráčů, zarazila.

Tato vlna trvalo zhruba měsíc a netýkala se ovšem jen Plague Inc. „Všiml jsem si, že se to děje i stejně tematicky zaměřeným filmům, seriálům i deskovkám. Lidé opravdu toužili zjistit informace, a tak se obraceli prakticky na jakékoliv zdroje, z nichž by se mohli o pandemiích něco dozvědět,“ vysvětluje si tento trend.

Z nenadálé popularity měl ovšem smíšené pocity. „Slovo rozpačitý to nevyjadřuje dostatečně. Vidět všechny ty fiktivní věci, co jsem do hry přidal, v reálném světě, bylo velmi nepříjemné. Chci aby moje hry měly úspěch proto, že jsou dobré, nikoliv kvůli globální pohromě,“ snažil se obhájit před fanoušky, že z celé katastrofy finančně profitoval. Nečekaně nabyté prostředky se ovšem rozhodl využít pro dobrou věc.

Ještě než se z covidu stal celosvětový problém, kontaktoval prý lékaře a vědce, aby mu poradili, jak by mohl pomoci. Kromě toho, že pak poslal čtvrt milionu dolarů (cca 5 a půl milionu korun) Světové zdravotnické organizaci WHO, vytvořil i novou verzi hry, ve které naopak máte za cíl řádění pandemie zastavit. Ta sice není tak zábavná jako originál, na druhou stranu obsahuje množství skutečně použitelných informací (viz náš článek).