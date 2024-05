Ceny hudebních kritiků Apollo 2023 ovládli Anna Vaverková a projekt Nivva

Vaverková za vítězství v kategorii album roku převzala sošku Apollo od Maxima Velčovského a Jana Jaroše a šek na 20 tisíc korun. Za svou desku, na které nabízí civilní elektronický pop zachycující nejistotu i absurditu společenských tlaků, získala Vaverková letos cenu Anděl v kategorii alternativa a elektronika a byla nominovaná na cenu Vinyla.

Nivva je pražský audiovizuální projekt, v jehož čele je digitální avatar, který tvůrcům umožňuje zůstat v anonymitě. Introvertní zpěvačka, skladatelka a 3D grafička, která Nivvě propůjčila svůj hlas, se při vytváření grafické podoby virtuální zpěvačky inspirovala vlastní tváří. Projekt Nivva za výhru v kategorii singl roku vyhrál šek na 10 tisíc korun.

Během slavnostního večera živě vystoupili tři z nominovaných interpretů, aktuální držitel ceny Anděl v kategorii album roku rocková skupina November 2nd, elektronická formace Ohm Square a elektronický písničkář Jáchym Kovář alias Yasha 96.

Ceny Apollo letos pořadatelé udělili potřinácté. Porota složená z hudebních publicistů a dramaturgů v kategorii album roku nominovala kromě Vaverkové rockovou hudebnici Petru Hermanovou s albem nazvaným In Death’s Eyes. Třetí nominovanou zpěvačkou byla skladatelka Pam Rabbit, která zaujala porotu svou debutovou deskou I Love The Internet.

V obou kategoriích album i singl roku byl nominovaný Jakub König, dosud známý jako Kittchen nebo člen kapely Zvíře jménem Podzim, za sólovou nahrávku a stejnojmenný singl Hvězdy.

Na obě ceny byla nominovaná i kapela November 2nd se svým eponymním albem a singlem All Comes Down, elektronická skupina Ohm Square za album nazvané /0 a singl Happy? a indie-popový projekt Jáchyma Kováře Yasha 96 za desku Filip a singl Go Down.

Na cenu za singl roku aspirovala také zpěvačka, producenta a textařka Annet X (Nobody Listen: Jenom tak) a soubor J.A.R. (Poslední rváč).

Cenu české hudební kritiky Apollo 2022 loni za album roku získal kytarista a producent Lazer Viking za nahrávku Tunnel Vision. Singlem roku desetičlenná porota vyhlásila skladbu 7teen, jejímž autorem je digitální písničkář Mat213, vlastní jménem Matěj Čech. Ocenění organizátoři předali v pražském klubu Bike Jesus.