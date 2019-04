Diablovka Pagan Online vstoupila do režimu předběžného přístupu

V únoru jsme se na Pagana jeli podívat do Bělehradu a co jsme tam viděli, se nám velice líbilo (viz naše první dojmy). Nyní si tuto zběsilou variaci na kultovní Diablo můžete konečně vyzkoušet i vy, hra je totiž ode dneška k dispozici na Steamu v režimu předběžného přístupu.

Čím se Pagan od ostatních zástupců žánru nejvíce liší, je ovládání. Pohyb postavy po bojišti neřídíme jen klikáním, ale napřímo pomocí klávesnice.

Jinak jde o klasické nekonečné grindovací kolečko, které k žánru patří odedávna. Zabíjením příšer, ze kterých padá stále silnější vybavení, si zlepšujete schopnosti, a tak můžete zabíjet ještě silnější nepřátele, ze kterých padají ještě lepší zbraně a tak dále a tak dále, dokud vás to nepřestane bavit.

Hra už působí prakticky dokončeným dojmem, nefunguje však kooperativní režim, který by měl být klíčovou složkou zábavy. Ostatně ono slovo Online není v názvu jen tak náhodou.

Pagan je aktuálně k dispozici za necelých 700 Kč, plná verze by pak podle slibů autorů měla vyjít ještě do konce roku. O konzolových portech se zatím oficiálně nemluví.