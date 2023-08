Letošní ročník videoherní NHL slibuje velké změny. Na PC opět nevyjde

Hokejová série NHL letos oslaví Kristův věk a po loňském přešlapování na místě (viz naše recenze) slibují vývojáři konečně i nějaké pořádné zásahy do hratelnosti. Tím největším bude nejspíš kompletní přepracování efektu únavy a poklesu sil. V případě, že budete na soupeře dlouho tlačit a on si nezvládne vystřídat, dostanou jeho hráči výrazné postihy statistik. Bude se to samozřejmě týkat i brankářů, kteří se po těžších zákrocích stále obtížněji vracejí do optimálního postoje a častěji zasahují vleže.

Revoluce čeká i systém přihrávek – nově každý spoluhráč dostane své tlačítko, kterým mu poté můžete poslat puk přímo na hůl. Nová fyzika zase umožní lépe pracovat s odrazy puků od mantinelů i tvrdou hrou do těla. V přiloženém traileru je každý nový aspekt podrobně popsán a nevypadá to špatně. Dokud si to ovšem nebudeme moct vyzkoušet osobně, zůstáváme skeptičtí. Přece jen takových slibovaných novinek už tu bylo… A které z nich měly skutečný vliv na hratelnost?

Přitom věc, na kterou fanoušci marně čekají už čtrnáct let, tedy PC verzi hry, Electronic Arts nepřidali a je na čase si přiznat, že už je věčné stesky „master race“ ani nezajímají.

NHL 24 tak vyjde 6. října jen na nové i staré xboxy a playstationy.