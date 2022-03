Ruské sportovní reprezentace budou odstraněny i z videoher FIFA a NHL

Tak jako ve skutečném světě i v tom virtuálním prezentovaném ve sportovních videohrách FIFA a NHL si už ruské a běloruské reprezentační týmy nezahrají na mezinárodní úrovni.

Sotva se ruská ženská reprezentace dostala do hry NHL, už zase musí zmizet.

Vydavatelství Electronic Arts se totiž připojuje k opatřením, která mají za cíl Rusko zcela izolovat a tak ze svých her oba týmy odstraní. Z FIFA 22 zmizí i všechny tři ruské klubové týmy, které jsou (stejně jako těch několik málo českých) ve hře k dispozici v kategorii zbytek světa, tedy moskevské CSKA, Spartak a Lokomotiv, v NHL 22 žádné ruské klubové týmy nejsou.

Individuální sportovci ruské národnosti hrající v jiných týmech samozřejmě zůstávají.

Jde o symbolické gesto, ovšem pro ruské fanoušky videoher může být brzy daleko hůř. Ukrajinský vicepremiér Michail Fjodorov se totiž obrátil přímo na provozovatele herních platforem Xbox a PlayStation, s žádostí o pozastavení jejich online služeb na ruském území. Pokud by k takovému kroku nakonec opravdu došlo, pozastavilo by to většinu tamního multiplayerového hraní (viz náš článek). Podle respektovaného média Nexta pak už končí s podporou ruských hráčů dokonce i Steam, tuto skutečnost se ovšem zatím nepodařilo potvrdit.