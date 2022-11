RECENZE: Letošní NHL je na změny skoupá, ale lepší virtuální hokej není

Letošní ročník NHL už je pro vydavatelství dvaatřicátým, a tak už jsme tak nějak dopředu věděli, co od něj můžeme očekávat. Zatímco loni udělali vývojáři obrovský skok kupředu, když hru konečně oblékli do dlouho odkládaného „next-gen“ kabátku (viz naše recenze), tentokrát se spíše soustředili na obrušování hran, a tak je většina novinek prakticky neviditelná.

Co se dění na hřišti týče, je počet změn oproti loňskému ročníku minimální.

Na rovinu řečeno NHL 23 není nic jiného než větší záplata, která se ovšem prodává za cenu novinky. Jenže co naplat, fanoušci hokeje u ní stejně stráví stovky hodin a pokud chtějí hrát online, prakticky nemají jinou možnost.

Po dvou týdnech průběžného hraní mám problém vůbec nějaké novinky vypíchnout. V trailerech je hodně propagována možnost „instinktivních“ zákroků na poslední chvíli, díky nimž můžete například skórovat v pádu nebo třeba naopak v poslední chvíli zablokovat puk pomalu klouzající do brány. Vypadá to docela hezky, nepotřebujete k tomu ani kdovíjaké hráčské schopnosti, na druhou stranu jestli k něčemu takovému dojde jednou za dva zápasy (nejčastěji v online verzi), tak je to hodně.

Pak tu máme důraz na ženský hokej, když dokonce v některých režimech mohou hokejistky soupeřit se svými mužskými protějšky, nedělám si ale iluze, že by to pro fanoušky NHL byla nějaká zásadní novinka.

Kromě NHL si můžete zahrát i českou EHL.

Ženský hokej je sice na vzestupu a díky fantastické bronzové medaili naší reprezentace na letošním mistrovství světa o něj roste zájem i u nás, ale stále jde o ryze okrajovou věc. Sarah Nurseová to sice jako první žena v historii série dotáhla až na obal hry, ve výběru týmů však najdeme jen deset ženských reprezentací a to je vše.

Na hokejistky tak narazíme především v „kartičkovém“ režimu Ultimate, jelikož mají statistiky srovnatelné s muži. Například Kanaďanka Marie-Philip Poulinová má stejný rating jako Matthews, MacKinnon, Vasilevskij a Makar, lepší už je v tomto ohledu jen božský Connor McDavid. Co hůř, nebýt specifických ochranných prvků hlavy, ani byste nepoznali že jde o ženský hokej, hra je stále hodně fyzická. Oproti tomu, jak třeba ženskou variantu sportu zpracovává letošní FIFA, je to jednoznačné zklamání.

Co se ovšem povedlo, je kompletně přepracované publikum, které lépe reaguje na dění na ledě a je schopno prohrávající tým i pořádně vybučet. Lehkého vylepšení se pak dočkala i grafika a animace, jde však spíše o drobné detaily, není to nic, na co by se dalo ukázat prstem.

Zakončení v pádu je sice efektní, ale během hry k tomu moc příležitostí mít nebudete.

Co se však nezměnilo vůbec, je nabídka herních režimů. Dlužno ovšem říct, že je už dávno tak bohatá, že už vlastně ani není co vylepšovat. Výjimkou je režim organizace (Franchise mode), ve kterém si teď můžete vytvořit úplně novou ligu podle vlastních pravidel, například osekat NHL na původní Original Six, nebo naopak rozšířit o Kladno a Spartu. Proti nabídce licencovaných týmů nelze mít výhrad, kromě NHL jsou tu i nižší soutěže jako AHL, OHL nebo WHL, ale i hlavní evropské ligy včetně té naší. Potěší samozřejmě i plná lokalizace do češtiny. Posledním krokem vpřed je pak možnost crossplay, tedy hraní s přáteli napříč různými platformami, netýká se to ovšem všech platforem (nové konzole nemohou hrát proti starým), a dokonce ani všech herních módů.

Vynášet nějaký celkový verdikt nad sportovními hrami je vždy těžké, v případě NHL 23 ovšem dvojnásob. Záleží jednoduše na tom, co od hry očekáváte. Pokud hrajete především sami proti umělé inteligenci, asi bych letošní ročník vynechal. Na režimy jako oblíbené Be a Pro nebylo prakticky sáhnuto, a tak byste jen za těžké peníze přepláceli pouhou aktualizaci soupisek. Jiná věc ovšem je, pokud hrajete převážně online, ideálně kartičkový Ultiamte Team. Díky smíšeným mužským a ženským týmům totiž působí dění na ledě poměrně svěže, obzvláště v odlehčených režimech jako 3 vs 3.

NHL 23 je jednoduše skvělou hrou, která fanoušky hokeje zaručeně pobaví, její ekonomický model ji ovšem táhne dolů.