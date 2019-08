NHL přežívá na PC díky fanouškům, kromě grafiky je stále aktuální

Kdo doufal, že se letos hokejové série od Electronic Arts dočká vytouženého nového enginu a konečně se tak vrátí i na herní počítače, musel být po oznámení NHL 20 zklamaný. Na místo tolik potřebných novinek pracují autoři jen na „revolučních“ vylepšeních, jako jsou nové animace a režim battle royale, jinak bude vše při starém (viz náš článek).



Až skončí prázdninová přestávka NHL zaplněná divokými přestupy, budou mít tvůrci modu zase spoustu práce.

Pokud byste si však na PC chtěli přeci jen hokej zahrát, jedna možnost tu je. Fanouškovská komunita totiž stále udržuje při životě bezmála 16 let starý ročník NHL 04. Ten sice není posledním dílem, který na PC vyšel (tím byl 09), ale hokejovými nadšenci je vnímán jako ten vůbec nejlepší. Díky nezištnému úsilí několika stovek aktivních lidí pak do hry stále přibývají aktuální soupisky, dresy a dokonce i nové týmy, tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal realitě. Pokud se dokážete přenést přes zastaralou grafiku, nemusíte čekat až v Electronic Arts někoho osvítí duch svatý, ale můžete si zahrát parádní hokejovou simulaci už dnes.

Největší problém, který budete muset vyřešit, je paradoxně sehnat samotnou hru. Žádný oficiální obchod už ji neprodává, chybí bohužel i v digitálním obchodě Origin, který provozují sami EA. Pokud tak ještě čitou náhodou nemáte někde v šuplíku uschovány původní disky, budete muset zkusit své štěstí v bazarech. Anebo se prostě porozhlédnout v šedých oblastech internetu.



Díky fanouškům si v NHL 04 můžeme zahrát i za zbrusu nový tým Vegas Golden Knights.

Po instalaci je ještě nutné aplikovat všechny fanouškovské výtvory, které z NHL udělají prakticky úplně jinou hru. To bohužel není nic jednoduchého, a přestože patříte mezi technicky zdatnější, zabere to alespoň půl hodiny. Naštěstí jsou k dispozici podrobné návody (třeba tady dokonce v češtině), takže to nakonec jistě zvládne úplně každý. Odměnou za toto martyrium vám pak bude dodnes skvěle hratelný hokej, který v některých ohledech překonává i současné díly.

Množství práce, které si vytváření pravidelných aktualizací žádá, musí být obrovské, vše přitom zaštiťuje Fin vystupující na internetu pod přezdívkou Trent. Ten v rozhovoru pro server DigitalTrends vysvětlil, že jeho cílem není jen uspokojit tu hrstku lidí, kteří si umanutě nechtějí koupit herní konzoli.

Naopak, on sám nové ročníky také hraje, jenže NHL 04 je jeho srdeční záležitost, na kterou nedá dopustit. Nové soupisky sice vznikají i pro ročník 09, ten stál ovšem za starou belu už v době vydání (viz naše dobová recenze). Neustále vylepšovanou “nulačtyřku“ prý stále hraje celosvětově zhruba 10–15 tisíc lidí, kteří kolem ní tvoří přátelskou komunitu.

Během hry nevypadá grafika až tak špatně, zamrzí jen, že nepodporuje formát obrazu 16:9.

V nových hokejích jsem strávil stovky hodin a přiznám se, že mě po několik let prakticky nezměněná hra už ani zdaleka nebaví tak jako dříve. Zahrát si pár zápasů v této klasice tak bylo nesmírně osvěžující a užil jsem si to daleko víc, než bych čekal. Je to především kvůli systému bruslení, hře u mantinelů a dotažené umělé inteligenci, která působí daleko méně strojově než dnes. Aby bylo jasno – neříkám, že letitá hra je lepší než aktuální díly, je prostě jiná. Už jen fakt, že se skvěle ovládá i na klávesnici, je příjemné retro. Zapomeňte na skill stick: střela, přihrávka, klička a „turbo“ bohatě stačí, nic víc není potřeba.

Jedinou nevýhodou je, že každou změnu soupisek si budete muset stahovat zvlášť a poté „ručně“ instalovat. Na druhou stranu máte jistotu, že všechny úpravy si drží vynikající kvalitu. V roce 2003 byl součástí ligy ještě tým Atlanta Thrashers, ten se ale v roce 2011 přestěhoval do Winnipegu, což samozřejmě tvůrci modifikací zohledňují. Trochu problém je u týmu Vegas Golden Knights, který je v lize „navíc.“ Na to není hra připravena, a tak je Vegas zapracované na pozici jednoho z All-Star týmů, což má nepříjemný důsledek v tom, že za ně není možní hrát regulérní sezonu. Jinak jsou však jejich dresy i soupiska kompletní, překvapí dokonce i to, že jména všech jejich hráčů čte komentátor.

Pokud tedy máte neodolatelnou chuť zahrát si hokej na PC, ale herní konzole vám nemůžou přes práh domu, je NHL 04 více než uspokojivým řešením.

Chystaný 2KHS vypadá nadějně, otázkou je, kdy se ho dočkáme.

A možná bude brzy ještě veseleji, na obzoru je totiž další fanouškovský projekt 2KHS. Ten vychází ze zrušeného hokeje NHL 2K11, vydaného jen na platformu Nintendo WII, a to ve značně osekané podobě. Autoři modu se však rozhodli nikdy nevydaný PC port dodělat v plné síle, kromě vylepšování herního jádra aktuálních statistik pak věnují spoustu pozornosti i legendárním týmům minulosti. Otázkou je, kdy se dočkáme výsledku, oficiální facebooková stránka je na tyto informace poměrně skoupá. Každopádně 2KHS budeme pečlivě sledovat. A to možná bedlivěji než oficiální NHL od Electronic Arts, protože letos už náš pohár trpělivosti nejspíše přeteče.