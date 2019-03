Fatality musí být nadsazené, aby je nikdo nenapodoboval, říká jejich autor

Série Mortal Kombat má své nezpochybnitelné kvality, ale do historie se zapsala především kvůli extrémní brutalitě. Už první díl z roku 1992 otřásl konzervativní částí publika a byl jedním z hlavních důvodů, které vedly ke vzniku ratingové agentury ESRB. Přitom nabízel jen jednoduchou pixelovou grafiku a trhané animace.

Takto to všechno začalo.

To záběry z chystaného jedenáctého dílu vypadají již téměř fotorealisticky a nabízí neskutečné množství detailů. Díky tomu mohou autoři popustit uzdu fantazie naplno a vymýšlet stále kreativnější (a nechutnější) způsoby, kterými si virtuální postavičky budou ubližovat.

Vrcholem zobrazovaného násilí v Mortal Kombatu jsou tzv. fatality, tedy zakončovací údery, kterými vítěz souboje protivníka nějakým hodně krutým způsobem popraví.

Některé z nich jsou tak brutální, že se člověk až musí ptát, v jaké choré hlavě se takové nápady mohly urodit. Vývojářský tým NetherRealm Studios však kupodivu není složený ze samých sadistických zvrhlíků a i sám autor značky Ed Boon na první pohled působí sympaticky. Pro youtubový kanál No Clip se dokonce neváhal podělit o to, jak proces vzniku fatalit probíhá.

Nejtěžší je prý vždy vymyslet tu první. Ta totiž nastaví celkový tón hry a musí „prodat“ všechny novinky, které se do nového dílu podařilo nacpat, ať už jde o přepracovanou technologii rozstřiku krve, rentgenové záběry lámání kostí, odlupování několika vrstev kůže atd.

Fatalita se nejprve rozkreslí na story boardu, se kterým se pak jde do motion capture studia. Ne každý nápad ovšem působí ve skutečnosti tak dobře jako na papíře, takže se tento úvodní krok klidně několikrát opakuje. Podle první fatality se pak dělají všechny ostatní. Nad nimi už přemýšlí celý tým a celý kreativní proces trvá týdny až měsíce, do samotné hry se dostanou jen ty nejlepší z nejlepších.



Důležitou součástí výsledného efektu každé fatality jsou pak samozřejmě i zvuky. Všechno to praskání kostí, šplíchání krve nebo trhání vnitřností je ve skutečnosti vytvořené jen pomocí kbelíku slizu, záchodového zvonu a mnoha kusů zeleniny. Ale stejně je fascinující, že v dnešní hyperkorektní době něco takového může vůbec vycházet, že?



Za dlouhou historii Mortal Kombatu už fatalit vznikly stovky, ale kreativita jejich tvůrců stále nenarazila na své meze. Nejlepším důkazem je třeba vynikající scénka Johnnyho Cage z chystaného nového dílu. Zahanbit se ovšem nenechají ani fanoušci, a tak před třemi lety vyšlo toto šílené video.

Na jednu stranu na násilí není vůbec nic hezkého a možná za sledování fatalit půjdeme jednou všichni do pekla, ale ruku na srdce – komu při jejich sledování alespoň jednou nezacukal koutek v úsměvu? Autoři si jsou vědomi, že se pohybují na hodně tenkém ledě, a tak všechny fatality dělají úmyslně přehnané. Proto, aby snad někoho náhodou nenapadlo je zkoušet v reálném životě. Ne tedy, že by to bylo vůbec možné, většina z nich stejně odporuje fyzikálním zákonům.

Pokud máte nějakou nejoblíbenější fatalitu, podělte se s námi v diskusi. Půjdu příkladem: kvůli této jsem se kdysi snažil naučit se ovládat ninju Noob Saibota. Samozřejmě marně, ale naštěstí máme Youtube.