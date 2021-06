Vývojáři Cyberpunku označovali závadný obsah pro Čínu pomocí medvídka Pú

Jakkoli to může znít absurdně, medvídek Pú se ocitl v nemilosti čínských cenzorních úřadů. Důvodem je fakt, že si lidé na internetu dělají legraci z přílišné podoby oblíbené kreslené postavičky a prezidenta Si Ťin-pchinga. Kvůli tomu se proto v Číně nesměl vysílat hollywoodský film Kryštůfek Robin, disneyovské RPG Kingdom Hearts 3 pak nemohlo vyjít, dokud nebyl Pú odstraněn ze všech záběrů. Pro mnohé se tak věčně usměvavý medvídek stal symbolem odporu, jehož maskou si například lidé zakrývají obličej při protistátních demonstracích.

Nahota, drogy, násilí a medvídek Pú. Zdrojový kod Cyberpunku ukázal, jakým způsobem vývojáři označovali potenciálně závadný obsah.

A stejně tak ho zřejmě vnímají i většinově evropští vývojáři z polského studia CD Projekt RED.

Poté, co jim hackeři ukradli zdrojové kódy jejich loňského hitu Cyberpunk 2077 (psali jsme tady), vyplynulo na povrch, že veškerý potenciálně závadný obsah pro čínskou verzi hry, označovali pomocí příznaku WinnieThePooh.

Jde samozřejmě jen o interní vtípek, který by v prodejní verzi zůstal skrytý, i tak by z něj ovšem studio mohlo mít v budoucnosti komplikace. Tamní úřady totiž zrovna neoplývají smyslem pro humor ani tolerancí a pro nějaký ten zákaz nejdou daleko.

Své o tom ví například tchajwanští vývojáři hororu Devotion, kteří byli kvůli podobně nevinnému odkazu na Púa staženi z celosvětové digitální distribuce (viz náš článek). Paradoxní je, že se od této hry distancoval i obchod GOG, patřící právě pod CD Projekt, a pod tlakem čínského publika hru ze své nabídky rychle odstranil (viz náš článek).

Zmiňovaný únik dat je ovšem pro CD Projekt nešťastný z vícero příčin. Na veřejnost se totiž pod názvem Cyber ElBuggado 2020 dostalo i kompilační video ukazující nejrůznější chyby, které byly zachyceny během závěrečného testování. Jenže to, co bylo nejspíš plánováno k pozdějšímu uveřejnění ve formě „veselých historek z natáčení“, může v nastávajícím soudním procesu (viz náš článek) sloužit jako důkaz toho, že vývojáři věděli, jak moc je hra rozbitá, když ji vypouštěli na trh.