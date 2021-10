Podívejte se, jak by vypadaly aktuální herní hity, kdyby vyšly před 25 lety

Možnosti dnešního hardware jsou nesrovnatelné s tím, co měli vývojáři videoher k dispozici ještě před dvaceti lety. Nejde přitom jen o detailnější grafiku, změnily se i základní kameny hratelnosti a metody vyprávění příběhu.



Že na grafice nezáleží, platí jen pro některé žánry. The Last of Us by bez detailní mimiky nefungovalo.

Obstály by však moderní, pečlivě zrežírované blockbustery i bez přitažlivého technologického kabátku? Na tuto otázku se snaží najít odpověď tvůrci tzv. demaků, tedy retro verzí moderních her, upravených tak, aby mohly běžet i na na prehistorických strojích (více viz náš článek). Nejnověji se podobných verzí dočkaly rovnou dvě playstationové exkluzivity a nutno říct, že jak super těžký Bloodborne, tak emotivní krvák The Last of Us vypadají skvěle.

Na demaku Bloodborne už extravagantní vývojářka Lilith Walther pracuje od roku 2015 a není ani jisté, jestli se někdy hratelné verze vůbec dočkáme. Zatím předvedené ukázky ovšem vypadají tak dobře, že na první pohled ani nepoznáte, že nejde o dílo profesionálního vývojářského týmu z poloviny devadesátých let. Nejnověji do hry přibyl i legendární souboj s otcem Gascoignem a minimálně co se týče obtížnosti hra nijak neslevuje z vysokých nároků nastavených originálem.

Jak by vypadal The Last of Us v éře prvního PlayStationu? Jako Metal Gear Solid, myslí si youtuber vystupující pod přezdívkou Rustic Games BR. Kameru zpoza zad hlavního hrdiny přesunul do ptačí perspektivy, jinak ovšem opatrná hratelnost spoléhající se na plížení a tiché útoky ze zálohy zůstala zachována. V závěru videa můžeme vidět i vtipný odkaz na slavnou scénu s golfovou holí (viz náš článek).

Obáváme se však, že hra by v této podobě ztratila své hlavní kouzlo a hitem by se nestala. Více než o hratelnosti je totiž tato značka o příběhu a ten prostě v podání několika hranatých krabic nedokáže zprostředkovat odpovídající emoce.