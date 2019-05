Páteční hry zdarma: Adventura Obduction a stylová akce City of Brass

Na GOGU aktuálně naleznete skvělou adventuru Obduction. Stojí za ní francouzské studio Cyan, které se počátkem 90. let proslavilo famózním Mystem a Obduction je mu do značné míry podobný. Má nádhernou grafiku, tajemnou, ale mírumilovnou atmosféru a především složité hádanky, které potrápí váš mozek.

Hra je k dispozici na této adrese, její aktivace je však tentokrát poněkud nepřehledná. Musíte na stránce zascrollovat přibližně do její poloviny, kde teprve najdete funkční aktivační link. Jen pozor, příliš neotálejte, akce trvá do sobotní páté hodiny odpoledne.



Aktivace hry zdarma je na GOG trochu „utopená,“ musíte zascrollovat až zhruba do poloviny stránky.

To na převzetí City of Brass v obchodu Epic Store máte celý týden. A rozhodně byste to měli udělat. Za hrou stojí řada lidí, kteří se podíleli na výrobě kultovního Bioshocku a na vizuální stránce hry je to vidět. City of Brass se ovšem inspiruje arabskou mytologií a sbírkou Pohádky tisíce a jedné noci. Neznamená to však, že by hra měla být pro děti, právě naopak.

Stylově kouzelné prostředí je zabydleno řadou krvelačných nepřátel, kteří vám jdou nepřetržitě po krku. Vypořádat se s nimi můžete za pomoci nabroušené šavle a biče i pomocí záludných pastí. Vůbec nejlepší je se jim úplně vyhnout. Spíše než schovávání a pomalé plížení budeme v City of Brass parkourově běhat, a to i po střechách.

Hra je navržena ve stylu „rogue“ her, což znamená, že se prostředí po každém startu hry nově vygeneruje a smrt je tu permanentní, takže každá hráčova chyba znamená start od úplného začátku. Cesta za bájným pokladem nedozírné ceny tak bude pokaždé představovat jedinečný a neopakovatelný zážitek.