Stáhněte si povedenou hru zdarma a ukažte Pohlreichovi, kdo je tady šéf

Během krátkého období se díky televizním pořadům z vaření stalo společenské téma číslo jedna.

Sice se při hraní nenajíte, ale zase nebudete muset koukat na cenovky surovin, ani mýt nádobí.

Ač většina lidí neumí cizím jazykem ani pozdravit, slova jako cheesecake, sous-vide nebo foie gras se stala nedílnou součástí našich slovníků a každý ňouma, který dokáže zapnout sporák, po večerech pošíruje křepelčí vejce a tajně sní o tom, že se stane novým Pohlreichem. Jakákoli surovina bez přídomku domácí, tradiční, lokální, staročeská nebo alespoň babiččina je v podstatě neprodejná a umělá dochucovadla jsou synonymem zla a úpadku.

Vývojáři z Vertigo Games tento trend dokázali skvěle využít, a i když, co se samotné hratelnosti týče, nedělá jejich série Cook, Serve, Delicious! nic výjimečného, je z ní hit. Epic aktuálně rozdává její poslední třetí díl a pokud máte ke kulinářství kladný vztah, neměli byste si ho nechat ujít. Alespoň tedy pokud zrovna nedržíte dietu, v tom případě by vám totiž pohled na stovky detailně vyvedených pokrmů uvařených podle skutečných receptů mohl nahlodat odhodlání.

O co jde? Stanete se majitelem „food trucku“, se kterým budete brázdit území futuristické Ameriky ve snaze stát se tím nejoblíbenějším kuchařem vůbec. Zatímco samotná zápletka je poněkud ujetá a hlavními hrdiny jsou dva roboti, co se samotného vaření týče, drží se hra při zemi a nabízí jen skutečné recepty.

Příprava pokrmů je poměrně jednoduchá. Jen vybíráte s dostupných surovin a kuchyňských procedur , v případě většího návalu se ovšem ze hry stává slušný klikací maraton. Naštěstí vám s tím u jedné obrazovky může pomoci i druhý hráč, k dispozici je i mód pro úplné začátečníky. Možná to z mého suchého popisu nevypadá úplně lákavě, ale hra je skutečně chytlavá, o čemž dostatečně svědčí 95 % hodnocení na Steamu.

Tam se hra aktuálně prodává za 400, díky Epicu ji ovšem můžete mít úplně zdarma. Stačí si jí na tomto odkazu přidat do knihovny, pak už vám zůstane napořád. Jen to musíte stihnout do 18. srpna, poté bude v nabídce zase nahrazena jinou hrou. Ale to už asi všichni dávno znáte.