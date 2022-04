Ideální hra na deštivý víkend, horor Vanishing of Ethan Carter je zdarma

Podle předpovědí má být nadcházející víkend pořádně deštivý, a tak bude možná nejlepší vůbec nevycházet ven. Ideální čas dohnat nějaké ty kulturní resty z minulosti a pokud zrovna nemáte náladu na čtení nebo sledování filmů a seriálů, přichází digitální obchod Epic s ideálním tipem.

The Vanishing of Ethan Carter je detektivka s vynikajícím příběhem a krásnou grafikou, která má přesně tak ideální délku, na podobnou příležitost. Přestože vyšla už v roce 2015, vypadá dodnes skvěle, navíc už její rozběhání na plné detaily není tak náročné jako tehdy.

Hrajete za soukromého detektiva, který se vydává do městečka Red Creek Valley hledat ztraceného chlapce Ethana Cartera. Že to vše bude poněkud složitější, je jasné po pár sekundách, kdy psychedelické halucinace střídá zohavená mrtvola. Atmosféra pátrání z počátku připomene filmy Davida Lynche, ale na rozdíl od něj s pokračujícím vyprávěním začnou věci do sebe postupně zapadat a samotný závěr je jednoznačně famózní. Není totiž až takový problém vytvořit ujeté prostředí plné záhad, ten pravý kumšt je vše nějakým rozumným způsobem ukočírovat a na všechny otázky také dodat uspokojivou odpověď. A to se tentokrát skutečně povedlo. V naší dobové recenzi jsme hru odměnili 85 procenty.

Rogue Legacy sice není tak intelektuálně náročná, ovšem zábavná je neméně.

Pokud by vám snad z nějakého důvodu nesedla (nebo už jí máte dohranou), vyzkoušejte i zajímavou hopsačku Rogue Legacy, ve které po každé smrti dostanete novou postavu se zcela jinými vlastnostmi.

Obě hry jsou k dispozici v obchodě Epic Store (odkaz), po aktivaci vám zůstanou v knihovně napořád. Jen pozor, máte na to jen týden, poté budou v nabídce nahrazeny neméně skvělou strategií XCOM 2 a horolezeckým simulátorem Insurmountable.

Konkurenční Steam pak aktuálně nabízí zdarma korejskou onlinovku Black Desert, v tomto případě se ovšem připravte na to, že jde spíše jen o demoverzi a pokud vás hra chytne, patrně v ní budete chtít utratit minimálně stovky korun.