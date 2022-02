Stáhněte si zdarma skvělou prvotinu držitele posledního „herního Oscara“

Svérázný vývojář Josef Fares patří mezi nejvýraznější osobnosti herního průmyslu. Jeho slavné „fuck the Oscars“ z předávání herních ocenění Game Awards obletělo svět, loni si pak na stejném pódiu došel pro hlavní cenu za vynikající It Takes Two (viz naše recenze).

Navzdory pohádkové grafice jsou Brothers poměrně depresivní záležitostí.

Málo se ovšem ví, že tento excentrický talent švédsko-libanonského původu původně začínal jako filmový režisér. Jenže úspěch jeho herní prvotiny Brothers: A Tale of Two Sons ho natolik inspiroval, že už na stříbrné plátno zanevřel.

Navzdory pohádkovým kulisám a roztomilé grafice je hra docela depresivní. Začíná utopením matky a vážnou nemocí otce, později dojde řada i na další „veselá“ témata, jako je šikana nebo sebevražda.

Co z ní dělá dodnes unikát je originální způsob jejího ovládání. Jak je ve Faresově díle zvykem, hrajeme v jednu chvíli za dvě postavy, v tomto případě je ovšem obě ovládá jeden hráč. Chce to sice chvíli zvyku (a gamepad), ale zase díky tomu zažijete skutečně unikátní situace.

Jde o kratičký kousek na jeden večer (k dohrání stačí zhruba tři hodiny), přesto na něj dlouho nezapomenete.

Brothers: A Tale of Two Sons si můžete stáhnout zdarma v obchodě Epic Store (odkaz),ale pozor, máte na to čas jen do čtvrtka 24. února. Poté bude hra nahrazena stylovým JRPG Cris Tales.