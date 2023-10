Diablo 4 a Call of Duty letos v Game Passu nevyjdou, možná příští rok

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš, říká známé přísloví, nicméně v tuto chvíli už je velmi nepravděpodobné, že by akvizice neproběhla. Microsoft podle nedávných zpráv cílí s uzavřením obchodu na pátek 13. října.

Nás ovšem zajímá, co to bude znamenat pro předplatné Game Pass, které na PC, konzolích xbox a v cloudu umožňuje hrát vybranou kolekci her. Připomeňme, že Microsoft razí strategii, s níž dává všechny své vlastní hry do předplatného hned v den jejich vydání. Bude se to po novém týkat i her z produkce Activision Blizzardu? Pokud ano, ne hned.

„V letošním roce sice nemáme v plánu zařadit Modern Warfare 3 nebo Diablo 4 do Game Passu, ale jakmile bude dohoda uzavřena, očekáváme, že začneme spolupracovat s Xboxem, aby se naše tituly dostaly k více hráčům po celém světě. A předpokládáme, že bychom hry do Game Passu začali přidávat někdy v průběhu příštího roku,“ oznámil Activision.

Activision Blizzard @ATVI_AB It’s awesome to see anticipation building for Call of Duty®: Modern Warfare® III. As we continue to work toward regulatory approval of the Microsoft deal, we’ve been getting some questions whether our upcoming and recently launched games will be available via Game Pass.



Bude zajímavé sledovat, jaký přístup Microsoft zvolí u Call of Duty, což je továrna na peníze. Peníze totiž vydělávají prodeje vlastní hry i mikrotransakce. Zařazení do předplatného by mohlo negativně ovlivnit prodeje, na druhou stranu i nalákat více hráčů, kteří případně něco utratí.

Přesto lze očekávat, že Microsoft začne v Game Passu poměrně brzy využívat bohatý katalog Activision Blizzardu. To samé totiž udělal i po koupi Bethesdy. Můj osobní tip, co se první vlny týče, jsou značky Spyro, Crash, Tony Hawk a na PC Starcraft.