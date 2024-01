Na pořádné špeky nebyl rozpočet, tak je Peter Griffin ve Fortnite svalnatý

Fortnite patří dlouhé roky mezi nejvýdělečnější tituly herního průmyslu. Jde vlastně o jakýsi tavicí kotel aktuální popkultury, kam tvůrci mohou snadno vhodit jakoukoli trendující značku a ono to bude fungovat. John Wick proti Supermanovi, Želvám Ninja a Michalu Jordanovi? Není problém, hlavně dokud jsou lidé ochotni za kosmetická vylepšení utrácet.

Peter Griffin má ve Fortnite výrazně jinou tělesnou stavbu než v seriálu.

Vývojáři se snaží pokrýt co nejvíc slavných licencí, což ovšem neznamená, že každé z nich věnují stejnou pozornost a prostředky. Přesvědčil se o tom i komik Seth McFarlane, tvůrce i u nás oblíbeného seriálu Griffinovi (Family Guy). Ten pro magazín IGN prozradil, že sice zprvu ani netušil, co to ten Fortnite vlastně je, ale snadno se nechal přesvědčit a hlavního (anti)hrdinu Petera milerád tvůrcům poskytl. A to nejen formou standardního převleku pro hlavní postavu, Peter totiž v jedné z misí funguje i jako tzv. boss, silný nepřítel, za jehož poražení dostane hráč lákavou odměnu.

Problém je v tom, že Peterova herní postava není té seriálové příliš podobná, především tedy co se tělesné konstituce týče. Zatímco ten kreslený je oplácaný pupkáč, ten videoherní má naopak muskulaturu jako kulturista. Není to ovšem proto, že by grafici byli neschopní ignoranti, ale z mnohem prozaičtějšího důvodu – vytvořit odpovídající model by bylo příliš náročné na investice.

Ne tedy snad, že by v Epicu měli málo peněz, ovšem zřejmě usoudili, že návratnost bude v tomto případě mizivá. A nejspíš měli pravdu – fanoušci seriálu jsou rádi, že se tam Peter vůbec objevil, těm ostatním by byl zase ukradený, i kdyby vypadal sebelépe.