Datadisk k českému Factoriu se prý rozsahem vyrovná původní hře

České Factorio je originální akční strategie, ve které je hráčovým úkolem vybudovat efektivní automatickou výrobní linku pro zpracování mimozemských surovin. Takto napsáno to možná nezní příliš zábavně, ale pro kreativní hráče jde o úžasné pískoviště (viz naše recenze), ve kterém tráví tisíce hodin. Celkem se k dnešnímu dni prodalo více než dva a půl milionu kusů, což z ní činí jednu z vůbec nejúspěšnějších tuzemských her posledních let.

Původně šlo o projekt jediného člověka, i když se poté tým WuBe pořádně rozrostl, trvalo dlouhých devět let, než se hra dočkala plné verze. Tím však příběh Factoria nekončí, už více než rok autoři pracují na přídavku. Možná by se ovšem více slušelo říci druhém díle, jeho nový obsah je totiž údajně minimálně srovnatelný s původní hrou. Tomu odpovídá i cenovka, která bude stejná jako u originálu, tedy zhruba 650 Kč.

Co se týče obsahu, jsou autoři poměrně skoupí na slovo, ale fanoušky určitě potěší, že datadisk bude plně kompatibilní s původní verzí, což značně usnadní tvorbu modifikací. V tuto chvíli sice neznáme ani jeho jméno, ani přibližné datum vydání, vývojáři se však prý blíží do stavu, kdy bude jeho obsah možný dohrát od začátku do konce.