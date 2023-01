Jde to i beze slev. Česká hra Factorio vydělala už víc než miliardu

Nezávislí vývojáři ze studia Wube Software od samého začátku přistupovali k herní komunitě s maximální otevřeností a nic se na tom nezměnilo ani poté, co se tým kvůli mimořádnému úspěchu víc než desetinásobně rozrostl.

Přestože plná hra vyšla již před dvěma lety (viz naše recenze), stále se na ní pilně pracuje. A lidé ji stále kupují. Studio prodalo tři a půl milionu kopií bez toho, aby k tomu potřebovalo nějakého distributora nebo se podbízelo v populárních Steamových akcích. Naopak, hra dokonce v průběhu vývoje zdražila z dvaceti dolarů (zhruba pěti set korun) na aktuálních třicet (asi sedm set padesát korun). I po odečtení třetinové provize obchodu Steam, který je pro podobný typ her hlavní platformou prodejů, to znamená, že původně trojčlenný „garážový“ tým vydělal již hodně přes miliardu korun. Kam se hrabou autoři nedávného hitu Dwarf Fortress, kteří na své miliony pracovali dvacet let (viz náš článek).

Hře se daří i na mobilních platformách, jako je Steam Deck nebo Nintendo Switch (tam zatím čtyřicet tisíc prodaných kopií, z toho asi čtyřicet procent v Japonsku). Bohužel z výroční zprávy (k přečtení tady) jsme se nedozvěděli nic o chystaném datadisku, který dozajista počty vydělaných milionů ještě pořádně přifoukne. Vzhledem k tomu, že autoři nemusí na vývoj nijak spěchat, zřejmě si na něj budeme muset ještě dlouho počkat. Ale kdo by se zlobil, že?