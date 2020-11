Epic rozdává vesmírný simulátor Elite Dangerous

Akce běží od 19. listopadu 17:00 do 26. listopadu 17:00. Pokud si během této doby zařadíte hry do své knihovny, zůstanou vaše. Stačí se přihlásit přes web, herní klient je potřeba až k jejich spuštění.

Prvním kouskem je parádní vesmírný simulátor Elite: Dangerous, který na počítače vyšel v prosinci 2014. Pro pořádek, součástí základní hry je i obsah vydaný v rámci sezony Horizons.

„Elite: Dangerous je vskutku nebezpečná hra, kde nestačí jen pohnout myší, vystřelit a nepřítel je rozprášen na atomy. Tady je potřeba taktizovat a přesouvat lodní zásoby energie, jak to situace vyžaduje. Samozřejmostí je, že hráč přitom ještě musí ovládat loď a střílet na nepřítele,“ napsali jsme v recenzi. Na příští rok je plánována expanze Odyssey.



Druhým kouskem zdarma je The World Next Door, který mi nic neříká. Podle popisu to je mix logického rychlíku a příběhové hry s prvky z vizuálních novel. Pohled na Metacritics ukazuje, že to bude spíš průměr. Na gameplay se podívejte třeba zde.