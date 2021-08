Nezohlednili jsme pohled hráčů, říká Electronic Arts k přešlapu s klasikami

V červnu jsme psali, že vydavatelství Electronic Arts nečekaně odstranilo své série Ultima a Syndicate z obchodu GOG, který se specializuje na staré hry. O šest týdnů později je tam vrátilo s poznámkou, že když se zdá, že je o ně i po víc než dvaceti letech takový zájem, tak je tam vrací. Mimochodem, Syndicate Plus, Syndicate Wars a Ultima Underworld 1 & 2 si můžete stáhnout až do 3. září zdarma, prolinky vedou přímo na GOG.

Na otázku, proč Electronic Arts hry z GOGu vůbec stahovalo, nyní alespoň částečně a v korporátní mluvě odpovídá Chris Bruzzo, výkonný viceprezident pro marketing, reklamu a positive play.

„Při rozhodování, které se týká hráčů, věnujeme čas přezkoumání možných dopadů a tomu, zda slouží nejlepším zájmům hráčů. Když jsme vyřadili ze seznamu hry Syndicate a Ultima Underworld, tento krok jsme vynechali, a tak jsme plně nezohlednili pohled hráčů,“ řekl Bruzzo portálu Gamesindustry.



Když v EA zjistili, že je o hry stále zájem a jejich rozhodnutí nesou fandové s nelibostí, udělali prý dvě věci.

„První bylo zajistit, abychom do budoucna měli zavedený proces, který při rozhodování o zařazování her zohlední pohled hráčů. Druhou bylo tyto tituly znovu zařadit a zpřístupnit je co největšímu počtu lidí prostřednictvím měsíční propagační akce.“