Electronic Arts stahuje své staré klasiky z obchodu GOG

Electronic Arts sice dnes nejsou nejoblíbenějším vydavatelstvím na světě (viz náš článek), v jeho bohaté historii ovšem najdeme nepřeberné množství nezapomenutelných titulů. Značky jako Populous, System Shock, Sim City, Lands of Lore a mnohé další bohužel nespadají do aktuálně vyznávané politiky „hry jako služba“, a tak byly uloženy do archivů. Otázkou ovšem je, jak dlouho tam ještě zůstanou.

Ultima Underworld položila základy žánru RPG her.

Herní obchod zaměřený na retro klasiky GOG ze své nabídky brzy vyřadí dvě z nejzářivějších značek, které mají EA k dispozici. Bez bližšího vysvětlení si tam už nebudete moci zakoupit legendární RPG Ultima Underworld ani cyberpunkovou strategii Syndicate.

Pokud na základě tohoto kroku doufáte, že by to snad mohlo znamenat návrat těchto značek v nové podobě, nejspíše vás musím zklamat. Poslední pokusy o jejich oživení nejsou až tak staré, obě dopadly katastrofou. Syndicate v roce 2012 prodal pouhých 150 000 kopií, Ultima Underworld z roku 2018 má na Metacriticu souhrnné hodnocení 37 %.

Obě hry sice nadále budou k dispozici v digitálním obchodě Origin, pokud je však chcete mít k dispozici kdykoli a bez otravného DRM, máte čas jen do pondělí 28. června třech hodin odpoledne. „Čirou náhodou“ je na ně zrovna 75% sleva (odkaz).