Activision věří úspěchu Diabla pro mobily, další značky budou následovat

Předloňské představení mobilního Diabla Immortal na úkor očekávaného oznámení čtvrtého dílu bylo jedním z největších marketingových přešlapů herních firem v posledních letech. Nešlo ani tak o to, že samotná hra vypadá jako laciný klon už roky fungujících konkurenčních titulů. Problémem bylo, že tato značka byla vždy oblíbena spíše u hardcore hráčů, kteří mobilním platformám neholdují.

Diablo: Immortal to u hardcore hráčů nebude mít snadné.

Při pohledu na finanční výsledky vydavatelství Activision Blizzard je patrné, že nářek fanoušků série nebyl nic platný a další mobilní verze známých značek budou brzy následovat. „Úspěchy Call of Duty: Mobile jsou důkazem, že naše strategie funguje. A to se dá zcela jistě aplikovat i na spoustu dalších her, které máme,“ řekl v rozhovoru s akcionáři firmy finanční ředitel Dennis Durkin.

První gameplay trailer na Diablo Immortal stále sbírá většinově negativní reakce, to však ve výsledku nemusí nic znamenat. Publikum hrající mobilní hry má jiné nároky než klasičtí hráči, výrazná stylizace naznačuje, že cílovou skupinou bude spíše asijské publikum.