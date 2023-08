Svět Diabla 4 vezme v útokem armáda upírů

Začalo to v malém. Bezejmenní lidé, kteří nikomu nechyběli. Mrtví. Odhození. Jejich hrdla jsou rozpáraná. Církev vraždy ignorovala, i když strach rostl jako počet mrtvých těl. Zoufalí a stateční bojovali, aby to ukončili. Ale přišli pozdě. Změnilo je to. Zabil je. Přivedl je zpět… hladové.

Nadcházející sezonu nazvanou Season of Blood představil v rámci zahajovací ceremonie Gamescom Opening Night Live přímo Rod Fergusson, generální manažer značky Diablo.

Těžce zkoušený svět Sanctuary si tentokrát vyhlédl temný pán se svojí novou armádou upírů. Hráči se mohou těšit na novou příběhovou linku, vyzkoušejí si nové upírské síly a utkají se s pěticí dalších end-game bossů. Při hraní se půjde zaměřit na zisk konkrétního vzácného předmětu a odměny za reputaci Renown se nyní přenesou na další postavy.

Z dalších změn z oblasti QoL (quality of life) Blizzard zmiňuje, že drahokamy už nebudou zabírat místo v inventáři a úložiště půjde prohledávat pomocí různých filtrů. Přepracují také funkčnost stavových efektů Vulnerable, Overpower, Critical Strike Damage a odolnost vůči živlům.

Season of Blood začne 17. října.