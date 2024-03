Nenechte si ujít výlet do kyberpunkové Prahy. Poslední Deus Ex je zdarma

První díl Deus Ex z roku 2000 je bezesporu jednou z nejvlivnějších her všech dob. Žádnému z jeho tří pokračování se sice podobně kultovního statusu nepodařilo dosáhnout, ovšem odkaz jejich předchůdce je na nich stále patrný.

Není to bez chyb, ale abychom byli fér, pořadí barev na naší vlajce si občas pletou i někteří „vlastenci“.

Zatím poslední z nich, Mankind Divided, přímo navazuje na události předchozího Human Revolution. Stačí si však na internetu přečíst výcuc z jeho děje a rychle se zorientujete. Hra se odehrává v blízké budoucnosti, kdy ve společnosti eskaluje nenávist ke kyberneticky vylepšeným lidem. Hlavním hrdinou je agent Adam Jensen, člen speciální jednotky Interpolu určené pro globální boj s terorismem, která má sídlo v Praze.

Zde se odehrává většina hry, a i když její mapa neodpovídá skutečnosti, naleznete zde mnoho povědomých reálií. Autoři si bohužel nezaplatili nějakého místního editora a tak zde narazíme na spoustu očividných nesmyslů, jako jsou třeba přehozené barvy na vlajce nebo nepřechylování ženských jmen, ale pokud se nad to dokážete povznést, jistě uznáte, že se zpracování „matky měst“ podařilo na výbornou.

I když je hra již sedm let stará, vypadá stále k světu a především se výborně hraje. Ať už se rozhodnete pro plížení ve stínech, nebo přestřelky, umělá inteligence je na to připravená, ideální je však oba přístupy kombinovat podle aktuální situace a potřeby (více viz naše recenze).

Skvělý level design vás odměňuje za prohledávání každého koutku a nalezení střípků informací, k cíli pak vždy vedou minimálně dvě různé cesty. Jedinou opravdovou výtkou tak dodnes zůstává otevřený konec, jehož rozuzlení už se nejspíš nikdy nedočkáme. I tak stojí za to se do futuristické Prahy ponořit, obzvlášť když je hra k dispozici zcela zdarma.

Na tomto odkaze si ji můžete přidat do knihovny, kde už vám zůstane napořád. Jen to musíte stihnout do 21. března, poté totiž bude v nabídce nahrazena zase jinou hrou.