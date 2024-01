Značka Deus Ex se jen tak nevrátí, práce na novém dílu po dvou letech končí

Když v roce 2022 přeprodalo japonské studio Square Enix většinu svého portfolia do rukou švédského giganta Embracer Group, vypadalo to pro hráče jako dobrá zpráva (viz náš článek).

Deus Ex: Mankind Divided se dokonce odehrával v Praze.

Noví majitelé se totiž nechali slyšet, že mají s oblíbenými značkami jako Tomb Raider, Thief, Legacy of Kain a Deus Ex velké plány. Obzvlášť v případě posledního jména to vyvolalo spoustu radosti, první díl z roku 2000 je totiž vnímán jako jedna z nejlepších her všech dob. Ovšem i ty ostatní dopadly velmi dobře, proto je trochu smutné, že na pokračování čekáme už skoro osm let. A bohužel ještě pár let čekat budeme, jestli se tedy vůbec někdy dočkáme.

Embracer je po mohutném investování v problémech a musí šetřit, jak už je v posledních měsících v herním průmyslu zvykem, ve velkém se zbavuje zaměstnanců. Loni to bylo víc než tisíc lidí, tentokrát „pouze“ 97, ovšem právě u autorů Deus Ex ze studia Eidos Montreal. Renomovaný insider Jason Schreier z magazínu Bloomberg pak tvrdí, že tento zásah znamená konec šancí, že bychom se v dohledné době mohli do oblíbeného cyberpunkového světa vrátit.

Sice ještě ani nebyl oficiálně oznámen, ale na novém dílu už se prý pracovalo víc než dva roky, masivní propouštění ovšem znamená konec projektu. Bohužel, na podobné zprávy si musíme začít zvykat, jen letos už přišlo o práci v herním byznysu přes šest tisíc lidí, což se samozřejmě musí dřív nebo později negativně podepsat na produkci nových titulů.