Autoři Cyberpunku zažili rekordní čtvrtletí, vděčí za to seriálu Edgerunners

Po neslavném vydání Cyberpunku 2077 sice utrpěla reputace polského studia CD Projekt, nikoliv však jejich rozpočet. Celkem už se prodalo přes dvacet milionů kopií hry, z toho podstatná část v posledním čtvrtletí, za což vývojáři vděčí především anime seriálu Edgerunners, který se objevil v září na Netflixu. S příběhem hry sice nemá příliš společného, sdílí s ním však kulisy fiktivního města Night City. Lepší reklamu na hru si snad ani nelze představit, čehož je důkazem vůbec nejúspěšnější třetí čtvrtletí v historii společnosti. CD Projekt si během něj přišel na 99 milionů zlotých čistého zisku, což je bratru více než půl miliardy českých korun.

Ekonomický ředitel společnosti Piort Nielubowicz si jednorázovou spolupráci s japonským animačním studiem Trigger pochvaloval, v celkem 19 zemích světa se seriál dostal do desítky nejsledovanějších seriálů. Bohužel zároveň potvrdil, že se žádné pokračování seriálu neplánuje.

To naštěstí neplatí o původní hře, která by se v příštím roce měla rozrůst o datadisk Phantom Liberty a v delším časovém měřítku i o regulérní pokračování. Kromě toho má CD Projekt v plánu i oživení série Zaklínač, kromě čtvrtého dílu to bude i remake původní patnáct let staré hry.