Fanoušci hry o sektářském násilí uprosili vývojáře, aby přidali ještě sex

Loňský nezávislý hit Cult of the Lamb je typickou ukázkou hry, jejíž náplň neodpovídá uměleckému ztvárnění. Hlavním hrdinou je úsměv vzbuzující panáček s ovčí hlavou. Ve skutečnosti jde ovšem o vůdce náboženské sekty, který bojuje proti staré církvi a snaží se naverbovat co nejvíc stoupenců. Asi nemusíme zdůrazňovat, že tak nečiní pomocí rozdávání letáků u vchodu do metra, ale pomocí krvavého násilí.

Původní hra je groteskně morbidní, přesto si zachovává rating 13+.

Cult of the Lamb se sice nestalo kandidátem na hru roku (viz naše recenze), podařilo se mu však oslovit dostatek fanoušků na to, aby se vývojářům vyplatilo dále se o něj starat. Za rok a půl tak vyšlo několik výrazných rozšíření a další je na cestě.

O jeho obsahu pak rozhodla sama komunita, když dala vývojářům jasně najevo, že si přeje doplnit sex. Protože co jiného než hromadné orgie mají obyčejní členové sekty dělat mezi všemi těmi krvavými rituály, že?

Jakou podobu bude pohlavní styk v Cult of the Lamb nakonec mít, je otázkou, vývojáři se ovšem dušují, že rozhodně nechtějí přijít o rating 13+. Pro všechny konzervativce, kterým se zpodobnění fyzické lásky příčí a budou chtít zůstat jen u starého dobrého násilí, pak bude možnost novinku vypnout.

Update by měl přijít někdy počátkem příštího roku.