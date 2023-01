CD Projekt zaplatí investorům odškodné za rozbitý Cyberpunk

Když před něco málo více než dvěma roky konečně vyšel dlouhá léta hypovaný Cyberpunk 2077, byl kolem toho pořádný poprask. Jen ne asi toho druhu, jaký si polští vývojáři ze studia CD Projekt představovali. Nepochybné kvality hry totiž byly na hardwarově slabých platformách zcela pohřbeny pod obrovským množstvím technických nedodělků a chyb.

Dnes už je Cyberpunk 2077 dávno opravený a stojí za zahrání.

Hráči si sice hlasitě stěžovali, samotný počet žádostí o vrácení peněz ovšem nakonec nebyl nijak závratný, a tak hra skončila jednoznačným finančním úspěchem. Jen během prvního měsíce od vydání se prodalo 13 milionů kopií, do září roku 2022 pak už více než 20 milionů a skvělý seriál Edgerunners určitě nějaké nové fanoušky ke koupi ještě přivedl.

Přesto se našla skupina investorů, kteří se cítili podvedeni a CD Projekt zažalovali za klamání akcionářů. Podle magazínu Destructoid se odhadovalo, že by tak mohli vysoudit až 11 milionů dolarů (cca čtvrt miliardy Kč), nakonec ovšem polské studio zaplatí méně než pětinu. A to ani nemuselo přiznat vinu.

Lehce přes 40 milionů korun samozřejmě není málo peněz, vzhledem k tomu, že hra vydělala několik miliard korun, to však asi pro CD Projekt žádná zásadní ztráta nebude. Dlužno ovšem říct, že právníci ještě nemají zcela vyhráno, žaloby ze strany spotřebitelů totiž ještě stále zbývají.

Každopádně, co se samotného Cyberpunku týče, dnes už běhá jako na drátkách, a dokonce od fanoušků tento týden získal cenu za nejlépe opečovávanou hru na Steamu (viz náš článek). Ještě letos by pak měl dostat oficiální datadisk.