Jen dvě procenta hráčů Cyberpunku 2077 požádala o refundaci

Krátce po loňském vydání Cyberpunku 2077 to na internetu vypadalo, jako by se snad chystala revoluce. Diskuzní fóra praskala ve švech hořkým pláčem zklamaných hráčů, kteří si vinou neuspokojivého technického stavu hry nemohli toto mohutně hypované RPG užít, tak jak si představovali. Vrcholem této kauzy pak byl bezprecedentní krok ze strany Sony, která hru v rozpracovaném stavu odmítla prodávat a odstranila ji ze svého obchodu.



Nakonec se ukazuje, že většina lidí dokáže u dobré hry tolerovat i pár (set) bugů.

Neznalý člověk by snad podlé této bouře mohl dospět k názoru, že hra skončila velikým průšvihem, ve skutečnosti tomu ale bylo přesně naopak. Cyberpunk 2077 posbíral napříč světem skvělé kritiky, spokojena byla i většina hráčů, o čemž svědčí mimo jiné i vítězství v naší čtenářské anketě o hru roku 2020.

Autoři hry z polského CD Projektu se k problémům postavili čelem, vydali oficiální omluvu a několik dodatečných patchů, které hru zásadním způsobem vylepšují. Pro všechny, kteří se přesto cítili podvedeni, pak spustili program „Help me Refund“, kde kupující po předložení účtenky dostali své peníze zpět.

Nakonec se ukázalo, že počet takto zhrzených hráčů byl v celkových prodejních číslech prakticky bezvýznamný. Z nedávného záznamu komunikace finančního šéfa studia Piotra Nielubowicze s investory totiž vyplynulo, že celkový počet těchto žádostí dosáhl hodnoty 30 tisíc kusů z víc než 13 milionů prodaných kopií (via Ars Technica). Celkem byly náklady na refundace vyčísleny na 2,17 milionu dolarů (cca 46 milionů Kč), což je při ziscích dosahujících hodnoty 560 milionů dolarů (cca 12 miliard Kč) jen bezvýznamným plácnutím do vody. Dlužno poznamenat, že do tohoto počtu nejsou zahrnuty refundace provedené přes obchody oficiálních konzolových partnerů (tedy Microsoft a Sony), takže výsledná částka bude o něco větší, celkem se ale odhaduje, že o vrácení peněz požádalo maximálně 1,6 procenta zákazníků.

Cyberpunk 2077 je v tuto chvíli již opravený a autoři usilovně pracují na verzi pro konzole nové generace a přípravě dalších DLC.