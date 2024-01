Vyjde to napodruhé? Pokračování Cyberpunku by mohlo mít multiplayer

Polské studio CD Projekt teprve nedávno ukončilo práce na Cyberpunku 2077, který před třemi roky vyšel v hodně syrové podobě. Ale jak se říká, konec dobrý, všechno dobré, takže teď můžeme vyhlížet budoucnost.

Která vypadá hodně optimisticky. Vedle několika projektů ze světa Zaklínače (viz náš článek), se samozřejmě můžeme těšit i na pokračování kyberpunkového RPG. Vývoj je teprve ve fázi vytváření základního konceptu a pracuje na něm v tuto chvíli „jen“ 80 lidí (pro srovnání, na jedničku jich bylo potřeba i více než 500 najednou) a tak je příliš brzy byť jen spekulovat nad tím, o čem to celé bude. Jedno je ale jisté – vývojáři se stále nevzdali plánů na to vytvořit multiplayerovou část, jak původně plánovali u prvního dílu. Nakonec ale raději po vydání své síly plně napnuli na opravu a vylepšování příběhové kampaně a hru více hráčů navzdory pokročilému stavu vývoje shodili ze stolu. Vyjde to napodruhé?

Ředitelé společnosti Adam Badowski a Michal Nowakowski se v rozhovoru pro agenturu Reuters nechali slyšet, že s tímto nápadem experimentují. Ostatně už v roce 2022 společnost oznámila, že multiplayer je něco, s čím do budoucnosti počítají u všech svých her, značku Zaklínač nevyjímaje. Nezbývá než doufat, že to nebude na úkor vyprávění příběhu, což je oblast, v níž je CD Projekt nejsilnější.